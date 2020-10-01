Davutoğlu neyin peşinde? Tepki çeken açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dünkü Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, 'Ölüm sayıları gerçeği yansıtmıyor' iddialarına ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Bakan Koca, bu iddiaların asılsız olduğunu belirterek "Her vaka hasta değildir, testi pozitif olup semptom göstermeyen var. Bunlar çoğunluğu oluşturuyor. Günlük verilen, daha doğrusu hasta sayısı sadece hastaneye yatan hasta sayısı değildir. Hasta olarak semptomu olan kişilerden bahsediyoruz. Semptomu olan, hastanede yatmayan ve yatan kişileri günlük hasta sayısı olarak vermiş oluyoruz" açıklamasında bulunmuştu.

"Davutoğlu neyin peşinde?"

Bakan Koca'nın bu iddialara yönelik cevapları sonrası Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, bugün sosyal medya hesabından tepki çeken bir açıklama yaptı. Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamalarıyla tatmin olmayan Davutoğlu tepki çeken açıklamasında “Rakamlarla oynayarak, gerçekleri saklayarak krizi yönetemezsiniz. Koronavirüs rakamlarının hiçbir inandırıcılığı kalmadı. Dürüst olacaksınız, şeffaf olacaksınız ki insanlar size inansın, size güvensin. Vaka sayısı, hasta sayısı ayrı diyerek aklımızla dalga geçmeyin” ifadelerini kullandı. Davutoğlu'nun bu çıkışına tepki gösteren sosyal medya kullanıcıları, sert eleştirilerde bulunarak 'Davutoğlu neyin peşinde?' yorumlarını yaptı.