Davutoğlu masayı yıkmış kimsenin haberi yok: Seçim mi kazanacaksınız?
Daha aday bile çıkarmayı beceremeyen 6'lı masanın ortağı Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, canlı yayında zehir zemberek açıklamalarda bulundu.
6'lı masanın ortağı Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, oy oranı üzerinden yapılan tartışmaya dahil oldu.
Aday bile belirlemekte zorlanan ve defalarca toplantı düzenleyen 6'lı masada fırtınalı günler yaşanıyor.
Davutoğlu isim vermeden, CHP'ye ağır sözlerle yüklendi.
"Seçim mi kazanacaksınız?"
CHP'nin kanalı TELE 1'de konuşan Davutoğlu, "Bırakalım siyaseti bu çok bilmişlere şunun oy oranı şu desin madem çıkalım biz masadan. Saadet Partisi’nin de Demokrat Parti’nin de oy oranına bakılsın biz ayrılalım. Seçim mi kazanacaksınız?" dedi.