Davutoğlu: Kılıçdaroğlu'nu gölgeye düşürecek birşey asla yapmam

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP yandaşı Halk TV'de yayınlanan "Sözüm Var" programına konuk oldu.

"Sahada neler yapacaksınız?", "Nasıl bir kampanya yürüteceksiniz?", "Kampanyada sizi nerede göreceğiz?" sorularına cevap veren Davutoğlu, deprem felaketi nedeniyle çok büyük mitingler yapmadıklarını söyledi.

Deprem üzerinden duyar kasmaya kalkan Davutoğlu, "Böyle ağır bir depremden sonra eskiden olduğu gibi çok coşkulu miting yapamayız. Çok ağır bir felaket yaşadı bu toplum. Böyle çok şenlikli görüntüler beklememeli kimse ama kampanya yürümeli" diye konuştu.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile bu akşam bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyleyen Davutoğlu, "Ramazan'ın ardından bayramda 8 cumhurbaşkanı yardımcısı 8 ayrı ilde olacağız. Bayram namazını herkes farklı ilde kılacak. Ben Gaziantep Nurdağı'nda olacağım. İşte Kemal Bey Adıyaman'da olacak, Ekrem Bey Hatay'da ve bayram namazından sonra orada halkla birlikte kahvaltı yapılacak. Daha sonra ortak yayın yapılacak" ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun "emir eri" gibi hareket ettiğini itiraf eden Davutoğlu şöyle devam etti:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Kampanya doğal olarak sayın Kılıçdaroğlu'nun kampanyasıdır. Bizim bağımsız olarak bir şey yapmamız çok doğru değil. Biz sayın Kılıçdaroğlu'na siz nasıl uygun görüyorsanız biz oralarda katılalım dedik. Davutoğlu niye ortada yok şeklinde tepkiler geliyor. Bir rahatsızlığım vardı ama rahatsızlığım olmasa da ben sayın Kılıçdaroğlu'nu gölgede bırakacak şekilde ortaya çıkmayı doğru bulmam."