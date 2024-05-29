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Gündem Davutoğlu, Karamollaoğlu, Babacan ve Erbakan neredesiniz? Yeni müfredata saldırı var onlardan ses yok
Gündem

Davutoğlu, Karamollaoğlu, Babacan ve Erbakan neredesiniz? Yeni müfredata saldırı var onlardan ses yok

Yeniakit Publisher
2024-05-29 15:50:00 -

Yaradılış temelli müfredatın onaylanması eğitimde ateist ve evrimci anlayışın devamından yana olan seküler yobazları küplere bindirdi. CHP ve terör örgütü PKK’nın siyasi kolu DEM’in güdümündeki sendikalar ve karanlık odalar Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’i hedef aldı. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu sağcı geçinen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'a çağrı yaptı.

Yaradılış temelli müfredatın onaylanması eğitimde ateist ve evrimci anlayışın devamından yana olan seküler yobazları küplere bindirdi.

CHP ve terör örgütü PKK’nın siyasi kolu DEM’in güdümündeki sendikalar ve karanlık odalar, 28 Şubatçıların söylemlerine sarılarak müfredatı yerden yere vurmaya başladı.

Milli müfredatı içine sindiremeyen Eğitim-Sen, hükümete müfredatın geri çekilmemesi halinde “Çocuklarımızı okula göndermeyeceğiz” kampanyası başlatacakları tehdidinde bulundu.

Laikçi yobazlar Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’i hedef aldı. Skandal karşısında sağcı geçinen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan kafalarını kuma gömdü.

Konuyla ilgili Akit TV’nin gündem belirleyen programı Manşetlerin Dili’nde değerlendirmelerde bulunan Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu önemli ifadeler kullandı.
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Karahasanoğlu, Davutoğlu, Karamollaoğlu, Babacan ve Erbakan'a 'neredeniz' diyerek çağrı yaptı.

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CHP ve sendikalarından yerli müfredata karşı kirli kampanya! Laikçi yobazların çocuk istismarı

 

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Yorumlar

şüayıp

Dava adamı böyle zamanlarda belli olur

Abdullah

bu dörtlü dönme CHP nin kuyruğu ne beklenir.
TÜM YORUMLARA GİT ( 13 )
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