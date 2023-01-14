Davutoğlu ile ilgili bomba yazı! Bu "manyaklık" değilse nedir?

Salih Tuna, altılı masayı karıştıran Ahmet Davutoğlu'na "Konuşma, konuşacaksan da yüzde 1 kadar konuş" diye uyarıda bulunan çevreleri "manyaklık"la suçladı.

"Davutoğlu, 'yüzde 1 kadar konuşmaya' razı olsaydı, AK Parti'de oturur, anılarını falan yazardı" ifadelerini kullanan Tuna, "1 Kasım seçimlerinde AK Parti'ye verilen yüzde 49.5 oyun tek başına kendi başarısı olduğunu dile getiren, 'Biz olmasak Tayyip Erdoğan bir hiçti' diyen bir lidere, 'Yüzde 1 kadar konuş demek' manyaklık değilse nedir?" diye sordu.

İşte Sabah gazetesindeki o dikkat çekici yazının ilgili bölümü:

"(...) Sözcü gazetesindeki yazarçizer arkadaşlarımız, "Davutoğlu konuşursa AKP biter" diyorlardı... Bir konuştu, masa tükendi demesek de, can çekişmeye başladı.

Şimdi koro halinde "Konuşma" diyorlar, "Konuşacaksan da yüzde 1 kadar konuş!.."

E hani çoğunlukçulara karşı çoğulculuğu savunuyorlardı, ne oldu?

Hayır yani, "yüzde 1 kadar konuşmaya" razı olsaydı, AK Parti'de oturur, anılarını falan yazardı.

Davutoğlu, "Biz çıkalım masadan, seçim mi kazanacaksınız çokbilmişler?" diye bunlara çıkışmış, az bile demiş.

Ben olsam "çokbilmişler" demekle kalmaz, "Manyak mısınız?" derdim.

Elinizi vicdanınıza koyun da söyleyin:

1 Kasım seçimlerinde AK Parti'ye verilen yüzde 49.5 oyun tek başına kendi başarısı olduğunu dile getiren, "Biz olmasak Tayyip Erdoğan bir hiçti" diyen bir lidere, "Yüzde 1 kadar konuş demek" manyaklık değilse nedir?"