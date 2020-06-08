Davutoğlu HDP'li vekillerin avukatlığına soyundu! Skandal sözler

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, haftalık gündem değerlendirmesinde, geçtiğimiz günlerde milletvekilliği düşürülen CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, HDP Diyarbakır Milletvekili Leyla Güven ve Musa Farisoğulları’nun avukatlığına soyundu.

'Demokrasi ayaklar altına alındı'

Davutoğlu, dağdaki teröristlerle devleti tehdit eden HDP’li Leyla Güven, 15 yaşındaki Eren Bülbül’ü şehit eden PKK’lının cenazesine koşan Musa Farisoğulları, MİT TIR’larına ilişkin devlet sırrı niteliğinde görüntüleri ele geçirerek yayınlanmasını sağlayan CHP’li Enis Berberoğlu’nun milletvekilliğinin düşürülmesinin 'demokrasinin ayaklar altına alınmış olması' olduğunu belirterek "Milletvekillerinin cezaevine gönderilmesi bir adalet arayışından değil tamamen artık siyaset üretemeyen, bu ülke için taş üstüne taş koyamayan iktidarın tıkanmasından dolayıdır. Çünkü bu iktidar ve ortaklarının siyasete dair kurdukları her cümle ya adliyeyle ya da cezaeviyle bitmektedir." dedi.