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Siyaset Davutoğlu, HDP-FETÖ’den medet uman siyasi fosil
Siyaset

Davutoğlu, HDP-FETÖ’den medet uman siyasi fosil

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin yeni partilere yönelik sözlerine cevaben, “Sayın Bahçeli son derece başarısız bir liderdir. Siyasi artıklar veya bir şey varsa Bahçeli önce aynaya bakmalı” ifadesine MHP’den sert cevap geldi.

Yeniakit Publisher
2020-10-30 21:31:00 -
Davutoğlu, HDP-FETÖ’den medet uman siyasi fosil

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Davutoğlu’nun, “Ben Başbakan olarak kalsaydım darbe şartları oluşmayacaktı” ifadelerini hatırlatarak şunları dile getirdi: “Bir yandan HDP’nin alternatifi olmaya heves eden, diğer yandan Okyanus ötesinden medet uman siyasi atıklar ve fosiller bilsinler ki çıktıkları yolda Sayın Devlet Bahçeli’nin liderliğindeki milliyetçi-ülkücü hareket, karşılarında daima heybetiyle duracak, büyük Türk milleti ihanete prim vermeyecektir.”

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