Davutoğlu FOX'a koştu! İşte yeni partinin binası

yeniakit.com.tr İktidara gelme kaygısı değil, AK Parti’yi devirme çabası olan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, yeni partisi için Ankara’da bina tuttu. Binanın içinde basın toplantısı için gerekli bir salon da düzenleten Davutoğlu, Amerikan-Yahudi kanalı FOX’u çağırdı, binasının tanıtımını yaptırdı. Davutoğlu’nun bu hareketi, “Ana akım medya bize yer vermiyor”edebiyatı yapmak için FOX’u çağırdığı yorumlarına neden oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları, FOX’un Davutoğlu’nu destekler nitelikteki haberiyle ilgili, “AK Parti düşmanlarını kimler destekliyor, görün!” yorumunu yaptı.

FOX’a koştu!

Davutoğlu, Ankara Beysukent’te 3 katlı bir karargah tuttu. Buranın tanıtımı için Davutoğlu, Amerikan-Yahudi sermayesiyle Türkiye’de yayın yapan FOX’a koştu. FOX, Davutoğlu’nun parti binasınının görüntülerini yayınlarken, başbakan olduğu dönemde halkın arasındaki görüntüleriyle süsleyerek sundu. Bina görüntülerinin arasında, Davutoğlu’nun başbakanken halkın arasında çekilmiş görüntülerini de yayınlayan FOX, şu an halkın Davutoğlu’nu desteklediği yönünde algı oluşturmaya çalıştı.

Posterleri asıldı

Görüntülerde binanın yoğun güvenlik kameralarıyla izlendiği görülürken, binanın duvarlarında bulunan Ahmet Davutoğlu posterleri de dikkat çekti.

“Ana akım bize yer vermiyor” edebiyatı

Başta Akit TV sunucusu Fatin Dağıstanlı olmak üzere sağ medya, AK Parti içinden çıkan muhaliflere yayın çağrısı yapıyor. Buna rağmen bu isimler, sol medyaları tercih ediyor. Bu durum hem, “Ana akım bize yer vermiyor” şeklinde mağdur edebiyatı yapabilmek için bu kanallara koştukları iddialarına neden oldu, hem de sosyal medyada, “AK Parti’yi devirmek isteyenler, kimlere birlikte... Görün!” yorumları yapıldı.