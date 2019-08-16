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Davutoğlu FOX'a koştu! İşte yeni partinin binası

Sittin sene iktidara gelemeyecek, sadece AK Parti'nin oylarını azaltmakla mükellef olan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun yeni parti binası, Amerikan-Yahudi kanalı FOX tarafından görüntülendi.

16 Ağustos 2019 Cuma 09:55

 yeniakit.com.tr  İktidara gelme kaygısı değil, AK Parti’yi devirme çabası olan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, yeni partisi için Ankara’da bina tuttu. Binanın içinde basın toplantısı için gerekli bir salon da düzenleten Davutoğlu, Amerikan-Yahudi kanalı FOX’u çağırdı, binasının tanıtımını yaptırdı. Davutoğlu’nun bu hareketi, “Ana akım medya bize yer vermiyor”edebiyatı yapmak için FOX’u çağırdığı yorumlarına neden oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları, FOX’un Davutoğlu’nu destekler nitelikteki haberiyle ilgili, “AK Parti düşmanlarını kimler destekliyor, görün!” yorumunu yaptı.

FOX’a koştu!

Davutoğlu, Ankara Beysukent’te 3 katlı bir karargah tuttu. Buranın tanıtımı için Davutoğlu, Amerikan-Yahudi sermayesiyle Türkiye’de yayın yapan FOX’a koştu. FOX, Davutoğlu’nun parti binasınının görüntülerini yayınlarken, başbakan olduğu dönemde halkın arasındaki görüntüleriyle süsleyerek sundu. Bina görüntülerinin arasında, Davutoğlu’nun başbakanken halkın arasında çekilmiş görüntülerini de yayınlayan FOX, şu an halkın Davutoğlu’nu desteklediği yönünde algı oluşturmaya çalıştı.

Posterleri asıldı

Görüntülerde binanın yoğun güvenlik kameralarıyla izlendiği görülürken, binanın duvarlarında bulunan Ahmet Davutoğlu posterleri de dikkat çekti.

“Ana akım bize yer vermiyor” edebiyatı

Başta Akit TV sunucusu Fatin Dağıstanlı olmak üzere sağ medya, AK Parti içinden çıkan muhaliflere yayın çağrısı yapıyor. Buna rağmen bu isimler, sol medyaları tercih ediyor. Bu durum hem, “Ana akım bize yer vermiyor” şeklinde mağdur edebiyatı yapabilmek için bu kanallara koştukları iddialarına neden oldu, hem de sosyal medyada, “AK Parti’yi devirmek isteyenler, kimlere birlikte... Görün!” yorumları yapıldı.

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 09:55
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YORUM YAZ

  • Leyla Leyla 32 dk önce
    Günler evvelden biz bunların ne mal olduğunu defalarca yazdık. Iştemalınkalitesi ortaya çıktıdemekki boşa yazmamisik .foks haberi cümle alembiliyor .ALLAHIN ADELETI BU ISTE .eli ayağı ilk günde dolaşmaya başladı. Dahası çok gelecek.feto bundan da verim alamayacak. Haram para .bo.....kla yapılan si.......ille yıkılır ata sözü..yarın obur gün göreceğiz kem kümbaslar .aynı bozuk pılak gibi.dul karı gibi dedi kodu yapar .göreceğiz.
  • Ayşegül'e cevap.Ayşegül'e cevap.1 sa önce
    AKP'liler de Fox'a çıktığı halde, neden ozaman hala AKP'ye oy veriyor ve AKP'yi savunuyorsunuz? Mantıksal tutarlılığınız var mı? Milleti salak mı sanıyorsunuz?
  • DemirDemir1 sa önce
    Davutoğlu 1kasim seçimlerinde %49 oyla Ak Parti'ye kazandirdiginda da küçük enişte diye sifatlamistiniz .Cizginizi korumanizdan dolayı tebrik ederim sizi
  • ayşe gülayşe gül2 sa önce
    onlara bu nankörlüklerini sorsanız;biz ıslah ediciyiz ayetini referans gösteririler. nefslerine daha uygun olanı yani. ama ,bölünmeyin, sonra rüzgarınız kesilir ayetini de görmezler. neden? çünkü nefslerine şeytan karışmıştır.
  • Kocasolak Kocasolak 2 sa önce
    Safdan ayrılıp yalnız namaza durulmaz.
  • BEKİRBEKİR2 sa önce
    Arkasında yahudi ve evangelistler olanlar asla iflah olmazlar....
  • yasunyasun2 sa önce
    DAVUTOGLU DENILEN IBLIZ seninde ...
  • ŞahinŞahin2 sa önce
    Hakkı Bey, davutoğlu başbakan olunca ne düşünüyordunuz? Bilsem, ben de sizin dönme hızınızla ilgili kanaat bildirebilirdim.
  • ayşe gülayşe gül2 sa önce
    vicdan yorumcusu; konuşma. sayın yıldırım fox a çıktığın da herkes eleştirdi. yalan konuşma. zaten artık bundan sonra hiç bir AK partiliyi fox da görmek istemiyoruz. orası sözcü gibi bir yer. ne işimiz var orda?
  • hamido hamido 2 sa önce
    Allah cc adımlarınızı boşa çıkarsın, perişan ve rezil rüsva eylesin inşallah.
  • ömöm2 sa önce
    fox kapatılsın yapılan hiçbir hizmetlerden memnun değiller daima milleti isyana teşvik canından bezdiren aynı şekil usandıran haberler alenen suç haberi yapıyorlar
  • YAŞASIN ZALİMLERİÇİN CEHENEMYAŞASIN ZALİMLERİÇİN CEHENEM2 sa önce
    ALLAHIN EMRİ PEYGABERİNEMRİ KURANIN EMRİ BİROLUN BÖLÜNMEYİN SONRA HÜSRANA UĞRARSINIZ AYET HADİSLERİ HİÇ DUYMADIMI BU
  • istanbulluistanbullu2 sa önce
    işte tarafsız habercilik işte akit. akiti böyle tarafsız haberlerinden dolayı tebrik ediyorum. insan içine birazcık da yorum katar ama yok hem tarafsız hem yorumsuz habercilikte çığır açıyorsunuz.
  • koraykoray2 sa önce
    Suriye'yi bu hale getiren yegane adamdır.. Clintonla çak yaparken herşey belliydi..Düzgün bir mualefet gelmeyecek bu ülkeye..
  • Ali YILDIRIMAli YILDIRIM2 sa önce
    Dünün kemalist/ulusalcıları gibisiniz...üslupta seviye yerlerde..."Eleştirilere akılcı ve inandırıcı bir izah getirmeyince alay et..."Hücurat suresinden hiç mi ders almadınız...Ayrıca Ak Partiyi Davutoğlu değil, içindeki rüşvetçiler, liyakatsizler, aile şirketine çevirenler, hak etmediği halde, oğluna, gelinine, damadına, yeğenine, kardeşine vs makam mevki dağıtan, devlet imkanlarını haksız yere kullandıranlar ile trolleşen medyası devirdi...
  • HakkiHakki2 sa önce
    Simdi kucuk eniste oldu. eskiden buyuk bir akademisyen, tercubeli bir politikaciydi. donme hiziniz inanilmaz.
  • BenBen2 sa önce
    Ak parti nin oyu zaten buna ait. En az %65oyu var. Partiyi hemen kursun. İlk seçim de başkan olur. Bu gaz seni götürür.
  • AliAli2 sa önce
    Demek ki Ahmet DAVİTFOXLU yeni parti kurdu.
  • IsmailIsmail2 sa önce
    Bunlar ingiliz kraliyet kolonileridir.kim kimi destekliyorsa o da onlardandır gönül isterdiki fox tv bunları kötüleseydi o zaman doğru yolda oldukları belli ederdi.buna benzer tv ler babamı desteklese babama çizgi çekerim.yahudi mourdok tv sinin planları sadece erdoğanı zayıflamak için yayın yapar bir zamanlar erbakan a karşı ali kırca vardı 28 şubatı unutmadık.
  • VicdanVicdan3 sa önce
    Amerikan-Yahudi kanalı FOX'a Binali YILDIRIM çıkıp afra tafra yaparken hele hele moderatör olarak FOX habercisini seçerken sesi çıkmayanlar; Ahmet DAVUTOĞLUhiç o kanala çıktı mı?Sizi gidi troller sizi!...
  • hülyahülya3 sa önce
    sittin sene kaç sene yapar?merak ettim de.

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