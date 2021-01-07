Davutoğlu eleştiri yapayım derken yine hatları karıştırdı

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Boğaziçi Üniversitesi'nde Prof. Dr. Melih Bulu'nun Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle rektör olarak atanmasını protesto eden ve "katil polis" sloganları atarak terör marşları ile halay çeken güruha destek veren Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu yine hükümeti hedef aldı.

AK Parti’den ayrılarak Gelecek Partisi’ni kuran Davutoğlu, her fırsatta hükümeti hedef almayı kendine adeta görev edindi.

CHP, İYİ Parti ve terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin içinde yer aldığı örtülü ittifak hakkında tek kelam etmeyen ve bu şer ittifakı ile haşır neşir olarak büyük bir ikiyüzlülük örneği sergileyen Davutoğlu sosyal medya hesabından AK Parti-MHP ittifakını eleştirdi.

AK Parti'de bulunduğu dönemde başbakanlıktan istifa ettikten sonra "Ağzımdan Cumhurbaşkanımız Erdoğan hakkında olumsuz tek bir söz duyamayacaksınız" diyen Davutoğlu sadakatsizliğini bir kez daha ortaya koyarak sosyal medya hesabından akılalmaz bir paylaşımda bulundu.

Gündemde kalabilmek için adeta şekilden şekle giren Davutoğlu yaptığı paylaşımda, "Ülkeyi yönetiyorsanız hangi partiyle ne görüştüğünüz ülkeyi ilgilendirir! Koalisyon ortaklarınızla kapalı kapılar ardından yaptığınız ittifaklarına detaylarını bilmek tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının temel hakkıdır." ifadelerini kullandı.

CHP, İYİ Parti ve HDP'nin içinde yer aldığı "Zillet İttifakı"nın aksine kamuoyu önünde açık bir şekilde yapılan AK Parti-MHP ittifakını diline dolayan Davutoğlu'nun bu sözleri "eleştiri yapayım derken hatları karıştırdı" şeklinde yorumlandı.

Öte yandan Davutoğlu, AK Parti’de bulunduğu dönemde, başbakanlıktan istifa ederken şunları söylemişti:

"Ben Cumhurbaşkanımızla son çeyrek asırda birçok vesilelerle omuz omuza oldum. Bundan büyük bir gurur, onur duydum ve hep bu dostluğu her şeyden öne aldım. Ne gelişme olursa olsun ben verdiğim söze sadığım. Cumhurbaşkanı’mızla son nefesime kadar vefa ilişkisini sürdüreceğim. Hiç kimse benim ağzımdan, benim dilimden, benim zihnimden Cumhurbaşkanı’mız aleyhine tek bir söz duymadı, duymayacak. Bunun açık ve net bilinmesini isterim, bunun istismar konusu edilmesine de izin vermem. Hem Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak hem benim dava arkadaşım olarak onun onuru benim onurumdur, onun ailesinin onuru benim ailemin onurudur, onun ailesi benim ailemdir. Burada kimsenin bundan sonra yeni fitne kapıları açmaya niyetlenmemesi icap eder."