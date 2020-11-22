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Siyaset Davutoğlu da Demirtaş ve Kavala'ya özgürlük istedi
Siyaset

Davutoğlu da Demirtaş ve Kavala'ya özgürlük istedi

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç'ın Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala hakkındaki açıklamaları sert tepkilere sebep olurken, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Arınç'a destek vererek, "Tutuklu yargılanmalar özgürlük hakkı ihlalidir." dedi. Partinin ülkücü isimleri ise Davutoğlu'nun açıklamaları karşısında sessizliğe büründü.

Yeniakit Publisher
2020-11-22 21:17:00 - 2020-11-22 21:20:44
Davutoğlu da Demirtaş ve Kavala'ya özgürlük istedi

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç'ın; Kobani olaylarında insanları sokağa çağırarak onlarca kişinin ölümüne sebep olan Selahattin Demirtaş ve Gezici teröristlerin finansörü Osman Kavala'nın tutukluğuna ilişkin, 'Selahattin Demirtaş tutuksuz yargılanmalı. Osman Kavala neden tutuklu hala anlamış değilim.' sözleri sert tepkilere sebep olurken, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise Arınç'ın sözlerine destek verdi. HDP'li Selahattin Demirtaş ile Osman Kavala'ya dikkat çeken Davutoğlu, "Tutuklu yargılanmalar özgürlük hakkı ihlalidir." dedi.

Kayyım atamalarını da eleştirdi

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Bitlis’te yaptığı konuşmasında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Demokrasiyi savunmanın herkesin görevi olduğunu öne süren Davutoğlu, Bülent Arınç'ın tepkilere sebep olan sözlerini destekleyerek, "Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş’ın esastan tutuklanmalarına da karşıyım. Tutuklu yargılanmaları özgürlük hakkı ihlalidir." ifadelerini kullandı. Terörle ilişkili HDP'li belediyelere kayyım atanmasını da eleştiren Davutoğlu, "Halk iradesine kayyımlar eliyle ipotek konulmasına kesinlikle karşı çıkacağız." dedi.

Partinin ülkücüleri sessizliğe büründü

Ahmet Davutoğlu'nun bu sözlerinden sonra gözler partinin ülkücü yönetici ve üyelerine çevrilirken Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ başta olmak üzere diğer ülkücü isimler de sessizliğe büründü. Selçuk Özdağ, Ahmet Davutoğlu ile aynı yola çıkmadan önce Kobani olaylarına sebep olanları sert sözlerle eleştirmişti.

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