Davutoğlu da 'Bölücü kebapçılar' ifadesinden pay kapmaya kalktı

Meclis'in açılmasının ardından partisinin ilk grup toplantısında konuşan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Vatandaşlarımızın günlük iaşe çabasını istismar edip pireyi deve yapanlara da terörün acıklı maliyetini hatırlatmak görevimizdir. Teröre yardım ve yataklık yapan bölücü kebapçıların işsizlikte payı vardır" açıklamalarını yapmıştı. Bahçeli'nin "bölücü kebapçılar" ifadesi gündeme oturdu.

"Sıra kimde diye simitçiler ve oto galericiler tedirgin"

Devlet Bahçeli'nin bu sözleri kim için söylediği tartışma konusu olurken Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da "bölücü kebapçılar" ifadesi ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

Bahçeli'nin kebapçılara "bölücü" demesini eleştiren göstermesini eleştiren Davutoğlu, "Bu ülkede kebapçıları bölücü ilan eden bir Genel Başkan var. Hatta bu Genel Başkan kebapçılar diyarından. Yarın sıra kimde diye simitçiler ve oto galericiler tedirgin" dedi.