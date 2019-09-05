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Davutoğlu cephesinden yeni açıklama: Düğmeye basıldı, önümüzdeki günlerde...

Yeni parti kuracağı konuşulan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun ekibinde yer alan ve ihracı istenen AK Partili eski vekil Selçuk Özdağ, sosyal medya üzerinden dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

05 Eylül 2019 Perşembe 20:06
Davutoğlu cephesinden yeni açıklama: Düğmeye basıldı, önümüzdeki günlerde...

AK Parti'den ihracı istenen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun ekibinde yer alan eski Manisa milletvekili Selçuk Özdağ, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İhraç konusuna ilişkin konuşan Selçuk Özdağ, "AK partide Davutoğlu, Özdağ, Üstün ve Başçı’nın ihracı için düğmeye basıldı. Önümüzdeki günlerde Parti disiplin Kurulu bu isimlerin savunmasını isteyecek. Bizde parti disiplini, liderlerin sadece doğrularını değil, yanlışlarını savunmayı da içerir. Liderin dışındaki herkesin görevi düşünmeden alkışlamaktır. Bu dört isim, AK partideki yanlışları herkesten önce görüp, alkışçılıkla partinin kurtulamayacağını gördüler. Onun için aslında herkesin gördüğü ama çıkarları gereği söyleyemediği şeyleri söylediler" dedi ve şunları söyledi:

"Davutoğlu'nun birkaç konuşmasını dinledim.."

Asla üsluplarını bozmadılar, saygısızlık etmediler. Sayın Davutoğlu’nun birkaç konuşmasını dinledim. Sn Cumhurbaşkanından bahsederken hep sn. Cumhurbaşkanımız ifadesini kullandı. Tabanda uç veren ve giderek yayılan şikayetleri dile getirdi. AK parti yönetimine düşen bu pozitif/uyarıcı eleştirilerden dersler çıkarmaktı. Ama tam tersi oldu,tarihimizde ilk defa bir parti, Başbakan’ını ihraç ediyor. Onun için birilerini ihraç etmek çare değildir, aslolan yanlışlardan dönmek, her şeyi bilen liderler döneminin geçtiğini artık anlamaktır. Söylesem faydası yok, söylemesem gönül razı değil.

 

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 20:06
  1. Manisa
  2. Ahmet Davutoğlu
  3. Selçuk Özdağ

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