Davutoğlu böyle mi istiyor Taşgetiren? Otobüse zam Ekrem’in değil ama petrole zam Tayyip’in!

Yeni Akit gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na yakınlığı ile bilinen Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren'in hükümeti ve ekonomi yönetimini eleştiren yazısına tepki gösterdi.

Karahasanoğlu “Davutoğlu’nun, Şehir Üniversitesi’ne verdiği arsada Lâl ü ebkem olan Taşgetiren, şimdi patronunun desteklediği Ekrem İmamoğlu’nun işletemediği otobüslere yaptığı zammı da, siyasi iktidara yıkıyor..” ifadelerini kullandı.

İşte o yazı;

28 Şubat’ın mağdurlarından Ahmet Taşgetiren, şimdilerde “28 Şubat’ı arıyoruz” diyen Ahmet Davutoğlu’nun gazetesinde yazıyor..

Doğruyu yazsa..

“Nerede yazarsa yazsın. Yazdığına bak” diyeceğim de..

Nasrettin Hoca’nın dediği gibi.

Parayı verenin düdüğünü çalınca..

Bize de hatırlatmak düşüyor..

Yazısına, “Ülkede ‘TÜİK bile…’ diye başlayan cümleler kuruluyor olması, bir istatistik kurumuna ayıp olarak yeter de artar bile” diye başlamış..

Enflasyon oranlarını vermiş..

TÜİK rakamlarında bile, şu kadar, bu kadar diye aktarımlarda bulunmuş.

Ama parayı veren, “Orasını yazma” demiş olmalı ki..

Bu enflasyon oranlarının, covid salgını döneminin sonunda yaşandığından hiç bahsetmemiş.

Sanki güllük gülistanlık bir dünyada yaşar iken.

Sadece Türkiye’ye özgü bir enflasyon ile karşı karşıya kalmışız..

Yazsana Ahmet bey..

“Covid salgını sebebi ile tüm dünyanın enflasyon ile başının belada olduğu”nu hatırlatsana.

Sonra da, “Ama bizimki onlardan fazla” diye hatırlatsana..

Yok..

Tüm dünyada enflasyon sıfır..

Sadece Türkiye’de % 36,1..

Öyle mi Ahmet bey..

Bir koyundan 30 tane post çıkarmak için..

Önce üretici fiyatlarındaki enflasyonu yazıyorlar.. Sonra dönüyorlar, tekrar o oranların, tüketici enflasyonuna yansımasını, bir defa daha yazıyorlar..

İyi, anladık beyler.. “Üretici enflasyonu, bir süre sonra tüketici enflasyonuna da dönüşür.”

Kimse buna itiraz etmez, zaten..