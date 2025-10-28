Davutoğlu: Bana ihtiyaç var! Olmasa siyaseti bırakırım

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kayseri’de bir kafede düzenlenen 'Küresel Vicdan' konulu söyleşide, üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

Burada bir çok konuda açıklamalarda bulunan Davutoğlu, "Gazze’yi niye insansızlaştırmak istiyorlar? Çünkü onun önünde 2006 yılında keşfedilen büyük doğal gaz kaynakları var. Ben savaş yanlısı değilim. Barış için 2009-2012-2014 savaşlarında heyetimle birlikte, ateşkesi bizzat ben sağladım. Bir gün birisi, ‘Bizim ne derdimiz var Filistin’le, ne işimiz var?’ dedi. Ben de, ‘4 Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Filistin’de savaşmıştır’ dedim. Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü, Cemal Gürsel, Cevdet Sunay. 4’ü de Gazze’de savaştı” dedi.

BANA İHTİYAÇ VAR Kİ BURADAYIM

Bir gazetecinin 'Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı teklifi gelmesi' durumunda nasıl karar vereceğini sorması üzerine Davutoğlu, şöyle konuştu: “Dünkü konuşmadakini tekrar edeyim. Burada siyaset yapmayacağıma söz verdim. Ne kadar ihtilaf edersem edeyim. Ülkenin başında kim olursa olsun. ‘Devlet darda, millet sıkıntıda’ dendiğinde, yardım talep edildiğinde elimden geleni arkama koymam. Her şeyi yaparım. Başbakanken şunu söyledim; Nefsimi ayaklarımın altına alarak dedim. Kolay bir şey değil başbakanlığı bırakmak. Başbakanlığı bıraktım. 1-2 hafta sonra Ulu Cami’de büyük bir kalabalık beni karşıladı. Biri kalabalığı yarmaya çalışıyor. Korumalara, ‘bırakın gelsin’ dedim. ‘Bir şey soracağım’ dedi. ‘Sor’ dedim. ‘Ben 30 senedir muhtarım, muhtarlığı bırakamadım. Siz bir anda başbakanlığı nasıl bıraktınız?’ dedi. Yine nefsimi ayaklar altına alırım. ‘Bana yapılan hakaretlere, trollerin saldırılarına’ vesaire, eğer devlete bir katkım olacaksa, millete bir katkım olacaksa bunu seferberlik ve vatanperverlik olarak adleder gereğini yaparım. Türkiye’de bugün devleti kılcal damarlarına kadar tanıyan iki kişi varsa birisi Sayın Cumhurbaşkanı, ikincisi benim. Kılcal damarlarına kadar arkadaşlar. Sadece bizim devleti değil, İsrail devletini de Filistin’i de. Ben, bana ihtiyaç olmadığına inanmasam siyaseti bırakırdım. İhtiyaç var ki siyaseti yapıyorum.”