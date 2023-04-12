Davutoğlu, Babacan ve Karamollaoğlu'ndan büyük riyakarlık! Bunlar hayırsız mirasyedi

Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan, Temel Karamollaoğlu ve Ahmet Özal'ın, liderlerinin veya babalarının sayesinde ikbal sahibi olduğunu, bu kişilerin murisleri olan Erdoğan, Erbakan ve Turgut Özal’ın ömürlerinin CHP zihniyeti ile mücadeleyle geçtiğini belirten Hürriyet gazetesi yazarı Fuat Bol, "Bu kişiler de daha düne kadar, kendilerini, aynı zihniyetin karşısına dikilmiş cengâverler olarak tanıttılar. Milletimiz de kendilerini böyle tanıdı. Öyle tanıdığı için de oy verip baş tacı yaptı.Bugünkü savruldukları yere bakınca, hemen hepsinin birer hayırsız mirasyedi olduklarını görüyoruz" dedi.

Bol, yazısında şunları kaydetti:

"Üstat Necip Fazıl, davadan dönenleri, şirazesinden çıkanları, yolunu sapıtanları ‘Büyük Doğu’nun düşük çocukları’ şeklinde tesmiye ederdi (adlandırırdı).

Bugün aynı adlandırmayı kimlere yapacağımızı şaşırmış durumdayız. Zira dün ak dediğine bugün kara diyen, dün yücelttiklerini bugün yerin dibine batıran, dün düşman belleyip, bellettikleriyle bugün sarmaş dolaş olan yığınla insanın karşısında ne diyeceğimizi, doğrusu biz de bilemez olduk!

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Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan, Temel Karamollaoğlu ve Ahmet Özal, liderlerinin veya babalarının sayesinde ikbal sahibi oldular. Bu kişilerin murisleri olan Erdoğan, Erbakan ve Turgut Özal’ın ömürleri CHP zihniyeti ile mücadeleyle geçti.

Bu kişiler de daha düne kadar, kendilerini, aynı zihniyetin karşısına dikilmiş cengâverler olarak tanıttılar. Milletimiz de kendilerini böyle tanıdı. Öyle tanıdığı için de oy verip baş tacı yaptı.

Bugünkü savruldukları yere bakınca, hemen hepsinin birer hayırsız mirasyedi olduklarını görüyoruz.

Karamollaoğlu ile Özal, biri merhum liderine, bir diğeri de merhum babasına mezarda adeta ‘kan terletiyorlar’!

Liderlerinin veya babalarının bir ömür boyu mücadele ettiği CHP’yi iktidara taşımak ve onun liderini cumhurbaşkanı yapabilmek için yırtınıyorlar.

Sinek ufak da olsa mide bulandırır kabilinden, şu Ahmet Özal’a bakar mısınız? Kurduğu partiyle yüzde 25 oy alacağını iddia edebiliyor lakin cumhurbaşkanlığı adaylığı için ancak 1300 oy toplayabildi.

Toplayabildiği 1300 oyla da, boyuna posuna bakmadan ve de utanıp arlanmadan Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyeciğini ilan edebiliyor.

Her tarafı destek olsa, ne yazar demeyin; savrulduğu yere ve babaya ihanet edercesine söylediği şu lafa bakar mısınız: ‘Babam, Kılıçdaroğlu’nu severdi!’

İnsan ister istemez merak ediyor; bayram değil seyran değil, Ahmet Özal, Kılıçdaroğlu’nu niçin ‘öptü’? Neden kendisine bu güzellemeleri yaptı?

ABD Büyükelçisinden aldığı bir ‘sırrı’ mı kendisine verdi? Gerçi ABD Başkanı, Türkiye muhalefetine ‘sır’ yerine, alenen destek vereceklerini söylemişti!

Kasetle işbaşına gelmiş olan Kılıçdaroğlu’na, bol keseden dağıtmış olduğu bu ulufelerin (sınırsız maddi vaat ve makamların) bedellerinin nasıl ödetileceğini bildiğini sanmıyoruz.

Diğer bir hayırsız mirasyedi de Karamollaoğlu olup o da, merhum Erbakan’ı mezarında rahat bırakmıyor. Zira Erbakan’ın tüm hayallerini Sayın Erdoğan gerçekleştirdi. Bu zevatın niyetleri bozuk değilse ve davalarının sahipleri iseler, Erdoğan’a teşekkür etmeliler.

Oysaki bunların niyeti üzüm yemek değil, bağcıyı dövmek!

Peşinden gittikleri Kılıçdaroğlu’nun aile kökenleri Horasan’a uzanıyordu ve (Şeceresi ve Osmanlı devlet kaydı olamasa da) peygamber soyundan geliyordu!

Öyle ya, yalandan kim ölmüştü ki?

Ayrıca, yandaşları, onun ‘Kuran’ı, içindeki ayetlerle birlikte ezbere bildiğini, (Kuran’ın içinde ayetten başka şeyler var da biz mi bilmiyoruz?) ileri sürüyor.

Kılıçdaroğlu da meydanı boş bulunca, Ayet-i Kerime mealini, Erbakan’ın sözü diye dillendirecek ve başta Karamollaoğlu olmak üzere, salondaki tüm Saadet Partililerden alkışı hak edecekti!

Tencere yuvarlanmış, kapağını bulmuştu ancak o ‘sakal’ var ya, hani kuşu kandıran dervişin cübbesini andıran o ‘sakal’, sahibine hiç yakışmıyor!

Milletimiz 14 Mayıs 1950’de CHP’nin maskesini yırtmıştı; 14 Mayıs 2023’te de, hepsinin maskelerini yırtmış olacak!"