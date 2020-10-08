Davutoğlu, Babacan, Kılıçdaroğlu ve Akşener'i üzecek haber! Şevin Alaca tutuklandı

6-8 Ekim olaylarına ilişkin yürütülen adli süreç kapsamında, 21 HDP'li gözaltına alındı. Gözaltına alınan ve yerine kayyım atanan Kars Belediyesi Eşbaşkanı Şevin Alaca ile HDP İl Eşbaşkanı Cengiz Anlı’nın da aralarında olduğu 4 kişi tutuklandı.

Son tutuklamalarla birlikte kentte yapılan operasyonda gözaltına alınan 21 kişiden 16 kişi tutuklanmış oldu.

Muhalefet partilerinden HDP'ye kayyım desteği

6-8 Ekim Kobane eylemleri nedeniyle yürütülen adli süreç kapsamında, geçtiğimiz günlerde HDP'li 21 kişi gözaltına alınmıştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, söz konusu gözaltı kararlarını eleştirerek HDP'ye geçmiş olsun telefonu açmıştı. Ali Babacan'ın genel başkanlığını yaptığı DEVA Partisi ise, kayyım söz konusu gözlatıları eleştiren bir yazılı açıklama yayınlamıştı.

31 Mart Yerel Seçimleri'nde HDP ile ittifak yapan İYİ Parti ise, daha önce kayyım atanan HDP'li belediyelere ilişkin yaptığı açıklamada, hükümetin tutumunu eleştirmişti.