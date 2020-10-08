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Siyaset Davutoğlu, Babacan, Kılıçdaroğlu ve Akşener'i üzecek haber! Şevin Alaca tutuklandı
Siyaset

Davutoğlu, Babacan, Kılıçdaroğlu ve Akşener'i üzecek haber! Şevin Alaca tutuklandı

HDP'li Ayhan Bilgen'in ardından, Kars Belediyesi Eş Başkanı Şevin Alaca da tutuklandı. Muhalefet partileri, HDP'lilere yönelik operasyonların ardından terör partisini arayarak destek mesajları vermişti.

Yeniakit Publisher
2020-10-08 17:58:00 -
Davutoğlu, Babacan, Kılıçdaroğlu ve Akşener'i üzecek haber! Şevin Alaca tutuklandı

6-8 Ekim olaylarına ilişkin yürütülen adli süreç kapsamında, 21 HDP'li gözaltına alındı. Gözaltına alınan ve yerine kayyım atanan Kars Belediyesi Eşbaşkanı Şevin Alaca ile HDP İl Eşbaşkanı Cengiz Anlı’nın da aralarında olduğu 4 kişi tutuklandı.

Son tutuklamalarla birlikte kentte yapılan operasyonda gözaltına alınan 21 kişiden 16 kişi tutuklanmış oldu. 

Muhalefet partilerinden HDP'ye kayyım desteği

6-8 Ekim Kobane eylemleri nedeniyle yürütülen adli süreç kapsamında, geçtiğimiz günlerde HDP'li 21 kişi gözaltına alınmıştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, söz konusu gözaltı kararlarını eleştirerek HDP'ye geçmiş olsun telefonu açmıştı. Ali Babacan'ın genel başkanlığını yaptığı DEVA Partisi ise, kayyım söz konusu gözlatıları eleştiren bir yazılı açıklama yayınlamıştı.

31 Mart Yerel Seçimleri'nde HDP ile ittifak yapan İYİ Parti ise, daha önce kayyım atanan HDP'li belediyelere ilişkin yaptığı açıklamada, hükümetin tutumunu eleştirmişti.

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