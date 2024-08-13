Davutoğlu AK Parti’ye mi dönüyor? Ahmet Hakan'dan bomba yazı

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Ahmet Davutoğlu'nun AK Parti'ye iltica etme söylentilerine değindi. Hakan, Davutoğlu’nun bu konuda ne düşündüğünü merak etmediğini, asıl merakının AK Parti’nin bu duruma nasıl bakacağı olduğunu ifade eden Hakan, partiler arası geçişlerin Türkiye siyasetinde sıkça yaşandığını belirtti. Bu durumun kamuoyunda farklı tepkilere yol açabileceğini kaydeden Ahmet Hakan, şunları dile getirdi:

"Bir söylenti var.

Güya Ahmet Davutoğlu, partisiyle birlikte AK Parti’ye iltica etmeyi düşünüyormuş.

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İltica etmek isterler mi, istemezler mi?

Merak etmiyorum.

Ben asıl bu iltica konusunda AK Parti’nin ne düşündüğünü merak ediyorum."