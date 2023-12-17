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Yaşam Davullu zurnalı yıldönümü kutlaması
Yaşam

Davullu zurnalı yıldönümü kutlaması

Yeniakit Publisher
2023-12-17 19:04:00 -

Adana'da bir vatandaş 33. evlilik yıl dönümünü davul ve zurnayla pazarda kutladı.

 Adananın İmamoğlu ilçesinde pazarcı esnafı Adnan Kılıç (55) eşine sürpriz yapıp pazarda evlilik yıldönümü kutladı.

İmamoğlu ilçesinde pazarcı esnafı Adnan Kılıç 33 yıllık eşine sürpriz evlilik yıl dönümü kutlaması yaptı. Kılıç, birlikte pazarcılık yaptığı eşi Canan Kılıç'ın (52) yanından kısa süreliğine ayrılıp davul zurna eşliğinde tekrar pazara gelerek hava fişek patlatıp, meşalelerle eşinin önünde diz çöküp gül vererek onun evlilik yıldönümünü kutladı. Kılıç, "33 yıllık eşime bu ömür feda olsun. Önünde diz çökmeye bir değil bin razıyım" diyerek kırmızı gül ve altın kolye hediye etti. O anlar cep telefonu kamarası tarafından görüntülendi. Pazar yeri şenlik alanına döndü. Çift daha sonra pazarda karşılıklı çiftetelli oynadı.

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