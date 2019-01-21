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Davos’un gündemi: Küreselleşme 4.0

Bu yıl ilk kez altı genç liderin ağırlanacağı 49. Davos Zirvesi, “Küreselleşme 4: Dördüncü Sanayi Devrimi Çağında Küresel Yapıyı Şekillendirmek” ana temasıyla 110 ülkeden 3 binden fazla iş adamını ağırlayacak.

21 Ocak 2019 Pazartesi 11:07
Davos’un gündemi: Küreselleşme 4.0

İsviçre’nin Davos kasabasında bugün başlayan 49. Davos Zirvesi’nin ana teması “Küreselleşme 4: Dördüncü Sanayi Devrimi Çağında Küresel Yapıyı Şekillendirmek” olacak. 25 Ocak akşamına kadar sürecek olan zirveye 110 ülkeden 3 binden fazla işadamı, siyasetçi, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi katılacak ve 350’yi aşkın oturum gerçekleştirilecek. Bu yıl ilk kez altı genç lider de Davos’ta ağırlanacak.

30 yaşın altındaki liderler

Bu liderlerin ortak özelliği, 30 yaşın altında olmaları. Bu altı yönetici; Zero Waste Academy’nin başkanı Akira Sakano, Kenya Mülteci Kampı’nın yöneticisi Muhammed Hasan Mahmud, Amerika’da açlığı sona erdirmeyi kendine hedef seçen Julia Luscombe, Avrupa Gençlik Parlamentosu’nun üyesi Noura Berrouba, Kolombiya’dan eğitim gönüllüsü Juan David Aristizabal ve sürdürülebilir mimari danışmanı Besima Abdulrahman olacak.

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Haber Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi 11:07
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