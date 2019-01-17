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Davos’a 3 bakanlı katılım

22-25 Ocak’ta İsviçre’nin Davos kasabasında başlayacak olan Davos Zirvesi'nde Türkiye’yi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya’nın temsil etmesi bekleniyor.

17 Ocak 2019 Perşembe 11:13
Davos’a 3 bakanlı katılım

Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) düzenlediği Davos Zirvesi, gelecek hafta İsviçre’nin Davos kasabasında başlayacak. 22-25 Ocak’ta yapılacak zirveye ilişkin, WEF’in Cenevre’de bulunan merkezinde basın toplantısı düzenlendi.

Trump katılmayacak

WEF’ten verilen bilgiye göre, bu yıl 49. kez toplanacak zirvede Türkiye’yi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya’nın temsil etmesi bekleniyor. Geçici bütçe krizinden dolayı federal hükümetin kapanmasını gerekçe göstererek Davos Zirvesi’ne katılmayacağını açıklayan ABD Başkanı Donald Trump’ın yanı sıra İngiltere Başbakanı Theresa May ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da zirvede yer almayacak. 60’dan fazla ülkenin devlet başkanı ve başbakan düzeyinde temsil edileceği zirvede, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Japonya Başbakanı Şinzo Abe ve İngiliz kraliyet tahtının ikinci sıradaki varisi Cambridge Dükü Prens William önemli katılımcılar olarak ön plana çıkıyor. Davos Zirvesi'ne 110 ülkeden 3 binden fazla iş adamı, siyasetçi, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi katılacak. “Küreselleşme 4: Dördüncü Sanayi Devrimi Çağında Küresel Yapıyı Şekillendirmek” ana temasıyla düzenlenecek zirvede, 350’yi aşkın oturum yapılacak.

3 bin katılımcı

Dünya Ekonomik Forumu Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Klaus Schwab, zirveye ilişkin yaptığı açıklamada, “Bizim için genç neslin zirveye katılımı özellikle çok önemli. Küresel nüfusun yarısı 27 yaşının altında. Onların düşüncelerine yer vermek zorundayız” dedi.

Schwab, zirveye katılacak 3 binden fazla katılımcının yarısının, iş dünyası liderlerinden oluşacağını kaydetti.

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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 11:13
  1. Dünya Ekonomik Forumu (WEF)
  2. Davos Zirvesi
  3. Davos
  4. WEF
  5. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
  6. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
  7. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
  8. Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya
  9. ABD Başkanı Donald Trump
  10. İngiltere Başbakanı Theresa May
  11. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
  12. Almanya Başbakanı Angela Merkel
  13. Japonya Başbakanı Şinzo Abe
  14. İngiliz kraliyet tahtının ikinci sıradaki varisi Cambridge Dükü Prens William
  15. Dünya Ekonomik Forumu Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Klaus Schwab

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