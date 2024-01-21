Davos 2024: BAE, ekonomik darboğaz, küresel ticarete yönelik deneysel kamuoyu oluşturmak için böyle kabul etti!

BAE hükümeti, Davos Küresel Forumu'nun 54. oturumunun toplantılarına katılımı sırasında küresel ticarete yönelik deneysel politikalar için bir merkez kurdu.

Bu, Forum çalışmalarının bir parçası olarak imzalanan bir mutabakat zaptı aracılığıyla BAE Ekonomi Bakanlığı, Abu Dhabi Ekonomik Kalkınma Dairesi ve Dünya Ekonomik Forumu arasındaki ortaklıkla Ticaret Teknolojisi Girişimi kapsamında gerçekleşti. İmzaya Kabine İşleri Bakanı Mohammed Abdullah Al Gergawi ve Davos Dünya Ekonomik Forumu Kurucusu ve Başkanı Profesör Klaus Schwab katıldı.

Mutabakat, BAE Dış Ticaret Bakanı Dr. Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, Abu Dhabi Ekonomik Kalkınma Dairesi Başkanı Ahmed Jassim Al Zaabi ve Uluslararası Ticaret ve Yatırım Başkanı ve İcra Kurulu üyesi Sean Doherty tarafından imzalandı.

Küresel Ticaret için Deneysel Politika Merkezi'nin kurulması, yeniliği teşvik etmeyi, en iyi uygulamaları geliştirmeyi ve bunları küresel olarak yaygınlaştırmayı amaçlıyor.Merkez, şirketlerin ve kurumların şimdi yararlanabileceği esnek ve ileriye dönük mevzuat aracılığıyla geleceğin teknolojilerini mümkün kılmak için çalışacak.Öyle ki, Ticaret teknolojisindeki yenilikler, ihracatçılar, lojistik şirketleri, limanlar, düzenleyiciler ve gümrük yetkilileri arasında sorunsuz bir süreç sağlayarak, arzu edilen hedeflere ulaşmayı kolaylaştıran bir düzenleyici ortamın sağlanmasını gerektirir.

Merkez, aşağıdakiler gibi dört ana eksende çalışır:

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- Düzenleyici çerçevenin geliştirilmesi

- Test ortamı

- İnovasyon Merkezi

- Politika ve mevzuatın desteklenip yaygınlaştırılması.

Üç yıl boyunca, dünya çapında geçerli üç özel düzenleme seti oluşturulacak.

Dr. Thani bin Ahmed Al-Zeyoudi şunları söyledi: “Çeşitli sektörlerde ileri teknolojilerin benimsenmesi şu anda hızlanıyor ve mevcut düzenlemeleri yeniden değerlendirmemiz gerektiğinden, uluslararası ticaretin bu gelişmelere ayak uydurması artık her zamankinden daha önemli.’’

Dr. Thani bin Ahmed Al-Zeyoudi şöyle ekledi: "Ticaret Teknolojisi Girişimi Deneysel Politika Merkezi, tüm alanlardaki teknik gelişmelere ayak uydurmak ve gelişmekte olan şirketlerin pazarlara erişmesine olanak sağlamak için tasarlandı. Aynı zamanda, öngörücü düzenleyici politikaların benimsenebileceği bir platform sağlıyor. Bu merkez aracılığı ile geleceğe uyum sağlama, yeniliği teşvik etme, paydaşları koruma ve küresel ticaret sistemlerinin esnekliğini sağlamayı amaçlıyoruz.’’

Al-Zeyoudi, küresel ticaret teknolojisi alanındaki yenilikçileri BAE'yi ziyaret etmeye ve iş ortamından yararlanmaya çağırdı.

Abu Dhabi Ekonomik Kalkınma Dairesi Başkanı Ahmed Jassim Al Zaabi ise, şunları söyledi, ‘’Bu ortaklık, BAE'nin, küresel ekonominin tanık olduğu birçok dönüşüm ve dünyanın çeşitli yerlerindeki ticaret hareketi ile baş edebilecek yenilikçi çözümler sunmanın önderlerinden biri olma konusundaki istekliliğini doğruluyor.