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Spor David Luiz kimdir kaç yaşında kariyeri
Spor

David Luiz kimdir kaç yaşında kariyeri

David Luiz kim? Benfica Teknik Direktörü Jorge Jesus yaptığı açıklamada David Luiz'in Türkiye'ye transfer olabileceğini söyledi. İsmi Beşiktaş ve Adana Demirspor ile anılan Davud Luiz hakkında gelen bu açıklama sporseverleri heyecanlandırdı. Peki, David Luiz kaç yaşında kariyeri

Yeniakit Publisher
2021-08-11 09:49:00 -
David Luiz kimdir kaç yaşında kariyeri

David Luiz 22 Nisan 1987'de dünyaya geldi. Brezilyalı futbolcu stoper, sağ ve sol bek mevkiilerinde oynuyor. atlyapı kariyerine Sao Paulo'da başlayan David Luiz, 2006 yılında Vitoria formasıyla a takım kariyerine başladı. 2007'de Benfica'ya imza atan Luiz, 2011'de İngiliz ekibi Chelsea'ye tranfer oldu. Chelsea'da iki ayrı dönemde forma giyen David Luiz, burada 248 maça çıkıp 18 gol attı.

Brezilyalı futbolcu 2014'de PSG'ye transfer oldu. PSG formasıyla 89 maça çıkan David Luiz 8 gol atıp 4 asist yaptı.

2016-2019 yıllarında yeniden Chelsea forması giyen David Luiz, 8 Ağustos 2019'da 8.7 milyon Euro'ya Arsenal ile sözleşme imzaladı. Arsenal formasıyla 73 maça çıkan Brezilyalı 4 gol attı. David Luiz'in Arsenal ile olan sözleşmesi 1 Temmuz 2021’de sona erdi.

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