David Beckham'dan Fener ve Cim-Bom'a kötü haber!

Avrupa futbolunda bir dönem adından çok fazla söz ettiren ancak günden güne geriye giden James Rodriguez, son olarak Katar ekibi Al-Rayyan'a transfer olmuştu. Burdan ayrılması beklenen Kolombiyalı orta saha için Fenerbahçe ve Galatasaray da devreye girmişti. Öte yandan iki Süper Lig devine kötü haber geldi.

Bu sezon şampiyonluk yarışından uzak kalan Süper Lig'in iki devi Fenerbahçe ile Galatasaray'da transfer çalışmalarına başlandı.

Gelecek sezon şampiyonluk mücadelesi vermesi beklenen iki ezeli rakip, geçtiğimiz transfer dönemlerinde olduğu gibi bir transferde daha karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe ile Galatasaray'ın Al-Rayyan forması giyen ve Katar'da mutsuz olduğu için takımdan ayrılacağı konuşulan James Rodriguez'i gündemine aldığı öne sürülmüştü.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yanı sıra La Liga ekibi Atletico Madrid'in de ilgilendiği yıldız futbolcuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

TRANSFER İDDİALARININ ARDI ARKASI KESİLMİYOR

Daha önce James Rodriguez'in, Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al-Ain'e transfer olmaya hazırlandığı iddia edilmişti. Kolombiyalı orta saha oyuncusunun Al-Ain'li bir yetkiliyle görüşme gerçekleştirdiği belirtilmişti.

Bu iddiaların ardından gündeme bomba gibi düşen bir iddia daha ortaya atıldı.

Fotomaç'ın haberine göre; İngiliz basını yıldız futbolcu için flaş bir takımın devreye girdiğini yazdı.

BECKHAM DEVREDE

David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'nin James Rodriguez için devreye girdiği iddia edildi.

Miami'nin trasnfer için MLS trasfer döneminin açılmasını beklediği öne sürüldü.

Bu sezon Al-Rayyan formasıyla 14 maça çıkan James Rodriguez, 5 gol ve 7 asistlik bir performans sergiledi.

Avrupa futboluna Porto formasıyla merhaba diyen Rodriguez, Monaco, Real Madrid, Bayern Münih ve Everton formalarını giydikten sonra Al-Rayyan'ın yolunu tutmuştu.

JAMES RODRIGUEZ KİMDİR?

James David Rodríguez Rubio. 22 Temmuz 1991, Cúcuta), orta saha mevkinde forma giyen Kolombiyalı futbolcudur. La Liga ekiplerinden Real Madrid ve Kolombiya millî takımında forma giymektedir. Futbola 4 yaşında Envigado takımında başlayan James, 2006 yılında profesyonel sözleşme imzaladı. İlk resmi maçına ise 14 yaşında çıktı.Envigado ile 55 maça çıkan oyuncu 20 gol attı. 2006–07 sezonunun devre arasında €2.9 milyon karşılığında Banfield takımına transfer oldu. Böylece Arjantin Liginde forma giyen en genç oyuncu olmuştur. İlk yılında U-20 takımında oynayan James, daha sonra A takıma yükselmiştir. 3 sezonda 48 maça çıkıp 5 gol atmıştır.

2010 yılında Porto'ya $ 6.4 milyon karşılığında 4 yıllığına transfer olan James'in serbest kalma bedeli olarak €30 milyon olarak belirlenmiştir. İlk sezonunda 15 Primeira Liga maçında 2 ve 11 asist yapmıştır. Avrupa kupalarında 9 maçta forma giyen James 1 gol, 5 asistle oynamıştır. Toplamda ise 32 maç 6 gol ve 18 asist yapmıştır. Porto daki ikinci sezonunda daha çok forma giyen James 26 lig maçında forma giymiş ve bu maçlarda 13 gol atarak kariyer rekoru kırmıştır, ayrıca bu maçlarda 8 de asist yapmıştır. Avrupa kupalarında ise 8 maçta forma giymiş, 1 gol atıp, 2 de asist James, toplamda 38 maçta 14 gol 11 asist kaydetmiştir. Portekiz'deki üçüncü sezonunda da başarılı bir grafik çizen ve Avrupa'daki kulüplerin dikkatini çekmeye başaran James, skorer kimliğini son sezonunda da göstermiş ve 24 lig maçında 10 gol atıp 8 asist kaydetmiştir. Son sezonunda Avrupa kupalarında 8 maç forma giyen James, 1 gol 1 asistle oynamıştır. Toplamda ise 34 maçta 11 gol atıp, 9 de asist yapmıştır.

Portekiz'de Porto formasıyla geçirdiği üç sezonda 65 lig maçında 25 gol 27 asist yapmıştır. Taça de Portugal da 8 maçta 3 gol, 2 asist, Taça da Liga da 5 maçta 1 asist, Supertaça'da 1 maç ve Avrupa kupalarında 25 maçta 3 gol, 8 asist yapan James toplamda ise 103 maçta 31 gol atıp 38 de asist yapmıştır. 2013–14 sezonu başında birçok yıldızla birlikte Monaco'ya transfer olmuştur. İlk sezonunda ligde 34 maça çıkıp 9 gol atıp 13 de asist yapmıştır. 2014 FIFA Dünya Kupası'nın parlayan yıldızlarından biri olan James, Dünya Kupasında attığı 6 gol ile gol kralı olmuş ve 22 Temmuz 2014 İspanyol ekibi Real Madrid'e transfer olmuştur.

22 Temmuz 2014 günü İspanyol ekibi Real Madrid'le 6 yıllık sözleşme imzalamıştır. Yeni kulübünde 10 numaralı formayı giyeceği açıklanmıştır. Transferin bedeli tam olarak açıklanmasa da 80.000.000 € civarında olduğu tahmin edilmektedir. İlk maçını Real Madrid-Sevilla Uefa Süper Kupası finalinde oynamıştır. İlk golünü Real Madrid-Atletico Madrid 2014 İspanya Süper Kupası ilk maçının 81. dakikasında atmış ve takımını 1-0 öne geçirmiştir, 88. dakikada Raúl García'nın attığı golle maç 1-1 bitmiştir.