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Gündem Davetsiz misafir piknik masasına dadandı
Gündem

Davetsiz misafir piknik masasına dadandı

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:
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Tunceli’de Munzur Vadisi Milli Parkı’nda piknik yapanların yanına gelen bozayı, masadaki yiyecekleri yiyip gözden kayboldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Tunceli’nin doğal güzellikleri ve yaban hayatıyla öne çıkan Munzur Vadisi Milli Parkı’nın Halvori mevkisinde piknik yapan bir grup, bozayıyla karşılaştı. Ayının alana yaklaşması üzerine güvenlik amacıyla grup, bölgeden uzaklaştı. Piknik masasının yanına gelen ayı, yiyecekleri yedi. Bir süre bölgede dolaşan ayı daha sonra gözden kayboldu. Yaşananlar, Dilan Cömert tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Görüntülerde ayının piknik masasındaki yiyecekleri yediği ve bölgede gezindiği görüldü.

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