Davet ve Kardeşlik Vakfı’nda büyük bayrak değişimi! Tam sekiz yıldır süren dönem resmen noktalandı!

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, vakfın yürüttüğü eğitim, davet ve sosyal hizmet faaliyetlerini özetleyen bir sinevizyon gösterimi sunuldu. Organizasyona; önde gelen sivil toplum kuruluşlarının başkanları, kanaat önderleri, temsilciler ve çok sayıda davetli katıldı.

​Görevi devreden Dr. Maruf Çelik, veda konuşmasında vakfın temel misyonuna değinerek, Kur’an-ı Kerim ve Sünnet’i merkeze alan “vasat ümmet” anlayışından taviz vermediklerini belirtti. İslam’ın yalnızca belirli ibadetlerden ibaret olmadığını; inançtan ahlaka, aileden toplumsal hayata kadar yaşamın tüm alanlarını kuşatan ilahi bir nizam olduğunu vurguladı. Görev süresi boyunca ortak aklı ve istişare kültürünü rehber edindiklerini ifade eden Çelik, şu sözleri kaydetti:

​"Vakfımız bu süreçte farklı şehirlerde yeni temsilcilikler açarak hizmet ağını genişletti, kurumsal altyapısını güçlendirdi ve yayıncılık alanında ciddi mesafeler katetti. En büyük kazanımımız da maddi imkânlardan çok daha değerli olan, ümmete hizmet edecek nitelikli ve yetişmiş insan kaynağıdır."

​Başkanlık görevini büyük bir gönül huzuruyla devrettiğini belirten Çelik, yeni Başkan Ali Kılıç’ın dava şuuruna, teşkilatçı yapısına ve güvenilir kişiliğine yakından şahit olduğunu söyleyerek vakfın yeni dönemde de aynı istikamet üzere büyüyeceğine inandığını ifade etti. Ayrıca başkanlık görevinin bitmesinin hizmetin bittiği anlamına gelmediğini, vakfın bir ferdi olarak çalışmalarına daha büyük bir azimle devam edeceğini ekledi.

​Görevi devralan Başkan Ali Kılıç ise konuşmasında, bunun bir nöbet değişimi olduğunu belirtti ve değişenin yalnızca unvanlar olduğunu, vakfın hizmet anlayışının, temel hedeflerinin ve dava bilincinin aynı kararlılıkla korunacağını vurguladı.

​Tüm çalışmaların ekip ruhuyla yürütüleceğini ifade eden Kılıç, emr-i bi'l-ma'rûf ve nehy-i ani'l-münker sorumluluğunda sivil toplum kuruluşlarına büyük görevler düştüğünü söyledi. Günümüzde ümmetin karşı karşıya kaldığı ağır imtihanların Müslümanların omuzlarındaki yükü artırdığını belirten Kılıç, İslami değerlerle donanmış şuurlu nesiller yetiştirmenin toplumsal ihya ve ümmetin yeniden güç kazanması için hayati önem taşıdığını dile getirdi. Dr. Maruf Çelik’e sekiz yıllık emekleri için teşekkür eden Kılıç, yeni dönemde de eğitim ve davet faaliyetlerini büyüteceklerini, kardeş kurumlarla iş birliğini daha da derinleştireceklerini ifade etti.

​Program boyunca bu değişimin kardeşlik ve muhabbet ikliminde gerçekleşen bir bayrak yarışı olduğu vurgulandı. Konuşmaların ardından Dr. Maruf Çelik ve Ali Kılıç, ümmete hizmet yolunda omuz omuza çalışmaya devam edeceklerini belirterek karşılıklı plaket takdiminde bulundular. Program, davetlilerin tebrikleri ve yapılan dualarla son buldu.