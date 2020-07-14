"Davet gelirse Ayasofya'da ilk namaza giderim" diyen Muharrem İnce'ye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan davet

Ayasofya'nın ibadete açılması sonrası yeniden gündeme gelen erken seçim tartışmalarıyla ilgili AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, erken seçim tartışmalarına son noktayı koyarken, CHP'li Muharrem İnce gibi Ayasofya'da ilk namaz daveti bekleyenlere, "Hep birlikte orada olacağız. Sizi de bekliyoruz." dedi.

Kurmaylardan Erdoğan'a teşekkür

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında dün yapılan AK Parti MKYK toplantısında ana gündem maddesi Ayasofya'nın ibadete açılmasıydı. Toplantıda kurmayları Ayasofya ile ilgili kararlı duruşundan dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Erdoğan'dan İnce'ye Ayasofya daveti

Bazı isimlerin 24 Temmuz'da Ayasofya'da olmak istediklerini iletmesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Davetiyeye gerek yok. Ezan herkese davettir. Hep birlikte orada olacağız. Sizi de bekliyoruz" dedi. Erdoğan'ın bu sözleriyle birlikte, "Davet gelirse Ayasofya'da ilk namaza giderim" diyen CHP'li Muharrem İnce'ye de beklediği davet gelmiş oldu.

Erken seçim tartışmalarına kapıyı kapattı

Bir türlü gündemden düşmeyen erken seçim tartışmalarının da gündeme geldiği toplantıda Erdoğan kararlı duruşunu devam ettirdi. "Seçim yok, hedef 2023" mesajını veren Erdoğan, ekonominin iyi durumda olduğunu, bankalarla görüşüldüğünü ve faizlerin en kısa sürede düşürüleceğini ifade etti.