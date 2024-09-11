Davanın avukatından Salim Güran kararı!
Katledilen Narin'in amcası Salim Güran'ın avukatı Seda Toğrul davadan çekildiğini açıkladı.
Narin Güran cinayetinin tutuklanan amca Salim Güran'ın avukatı Seda Toğrul, Salim Güran'ın avukatlığını bıraktı.
Avukat Seda Toğrul, davayı bırakma nedeni olarak Toğrul, "Dosyada gelinen aşamada bir anne olarak savunmaya devam edemeyeceğim." dedi.
Avukat Toğrul'un Salim Güran ile son görüşmesini bugün yaptığı öğrenildi.
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