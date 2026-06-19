Tatiliniz zehir olmasın! Kiralık araçlarda büyük oyun!

"TEMEL SİGORTA PAKETLERİ HER TÜRLÜ HASARI KARŞILAMAYABİLİR" Araç kiralarken en sık göz ardı edilen konuların başında sigorta kapsamı geliyor. Çünkü temel sigorta paketleri her türlü hasarı karşılamayabilir. Kullanıcıların muafiyet tutarlarını, ek sigorta seçeneklerini ve hangi durumların kapsam dışında bırakıldığını öğrenmeleri gerekiyor. Özellikle cam, lastik, far ve ayna hasarlarının poliçeye dahil olup olmadığı önceden kontrol edilmeli. Uzmanlar, araç kiralama sözleşmelerinin imzalanmadan önce dikkatlice okunmasını öneriyor. Bu durum kilometre sınırları, ek sürücü ücretleri, geç teslim cezaları ve yakıt politikaları sonradan sürpriz maliyetlerle karşılaşılmaması açısından önemli.