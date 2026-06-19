Tatiliniz zehir olmasın! Kiralık araçlarda büyük oyun!

"HEM FİYATLAR YÜKSELİYOR HEM DE ARAÇ SEÇENEKLERİ SINIRLANABİLİYOR" Sektör temsilcilerine göre özellikle yaz sezonu, bayram tatilleri ve resmi tatiller öncesinde erken rezervasyon yapan kullanıcılar daha geniş araç seçeneklerine ve daha uygun fiyatlara ulaşabiliyor. Son dakika kiralamalarında ise hem fiyatlar yükseliyor hem de araç seçenekleri sınırlanabiliyor. BİLİNÇLİ TÜKETİCİ GÜVENLİ SEYAHAT Araç kiralama, doğru planlandığında konforlu ve ekonomik bir ulaşım çözümü sunuyor. Ancak kullanıcıların sözleşme koşullarını incelemesi, sigorta kapsamını öğrenmesi ve araç tesliminde gerekli kontrolleri yapması, olası sorunların önüne geçmek açısından büyük önem taşıyor. Uzmanlar, bilinçli bir kiralama sürecinin hem maliyet avantajı sağladığını hem de seyahat deneyimini daha güvenli hale getirdiğini belirtiyor.