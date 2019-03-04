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Dava adamlığı mezara kadar

Karadeniz turunu Ordu ve Samsun ile noktalayan Başkan Erdoğan, SP adayı İdris Naim Şahin’i eleştirerek, “Bizde muhabbet, pazara kadar değil, mezara kadar mezara... Terör örgütüyle bir olup bize parmak sallayan kişiyle bizim ne muhabbetimiz ne de dostluğumuz olur. Dava adamı olmak pazara kadar olmaz, ölene kadar olur” dedi.

04 Mart 2019 Pazartesi 09:47

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu ve Samsun mitinglerinde önemli mesajlar verdi... Ordu Cumhuriyet Meydanı’nda vatandaşlara hitap eden Erdoğan, sözlerine “Deniz üstü piyade, muhabbetler ziyade, ölüm var ayrılık yok bizim için dünyada” ifadeleriyle başladı.

Taklacı İdris’e öyle bir ders verin ki...

Konuşmasının başında Saadet Partisi Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı eski Bakan İdris Naim Şahin’i eleştiren Erdoğan, şunları dile getirdi: “Dava adamı olmak pazara kadar olmaz, ölene kadar olur. Gittiği her kapıdan kovulan bu taklacıya 31 Mart’ta öyle bir ders verin ki bir daha karşınıza çıkmaya yüz bulamasın. Bizde dostluk, bizde muhabbet pazara kadar değil mezara kadar, mezara. Terör örgütüyle bir olup bize parmak sallayan kişiyle bizim ne muhabbetimiz olur ne de dostluğumuz olur. Bu şehre ne yapılmışsa altında sadece AK Parti’nin ve onunla yol yürümeye devam eden kadroların imzası vardır.

Suriyelilerin bize bir yükü yok

Başkan Erdoğan, şöyle devam etti: “Türkiye’nin Suriyelilere yapılan harcamalar sebebiyle Hazinesine yüklediği hiçbir yük yoktur. Tüm bu harcamaları geliri giderine denk olacak formüllerle yürüttük, yürütüyoruz. Biz gayretimizle her türlü adımları atıyoruz. Bu bölgede Türkiye’ye sorulmadan karar verilemez. Terörle mücadelede evelallah bu işi sonlandırmaya doğru geliyoruz. Milletimin huzurunu bozanlara bu ülkede hayat hakkı yok.

‘Salonla’ halktan kaçıyorlar

Ordu’nun ardından Samsun Cumhuriyet Meydanı’nda da vatandaşlarla buluşan Başkan Erdoğan, şöyle konuştu: “Samsun’da CHP’nin adayı var mı? Niye? Cesaret, kolay değil. Samsunlunun huzuruna gelmek kolay değil. Burası kurtuluş mücadelesinin ilk adımının atıldığı yer. Samsunlunun kimlere hoş geldin diyeceğini biliyorlar. Onların amacı 3-5 mitingle, birkaç tane salon toplantısıyla bir iki televizyon programıyla bu dönemi de savuşturmak. Milletle buluşmak, hasbihal etmek, dert dinlemek onlar için çok büyük bir yük.

Samsun ile noktaladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Artvin’den başladığı Karadeniz turunu şimdilik Samsun ile noktaladı. Erdoğan’ın Cumhuriyet Meydanı’ndaki mitingine Samsunlular büyük ilgi gösterdi.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 09:47
  1. Artvin
  2. Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
  3. Ordu Cumhuriyet Meydanı
  4. Saadet Partisi Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı eski Bakan İdris Naim Şahin
  5. Samsun Cumhuriyet Meydanı
  6. Başkan Erdoğan
  7. Başkan Recep Tayyip Erdoğan
  8. Erdoğan

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