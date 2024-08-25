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Spor Daum’un taziyesinde bakın ne dedi! Acun Galatasaray taraftarını çıldırttı
Spor

Daum’un taziyesinde bakın ne dedi! Acun Galatasaray taraftarını çıldırttı

Yeniakit Publisher
2024-08-25 16:33:00 -
Daum’un taziyesinde bakın ne dedi! Acun Galatasaray taraftarını çıldırttı

Acun Ilıcalı'nın Daum için yaptığı taziye konuşmasında yaptığı 2005-2006 sezonu vurgusu Galatasaray taraftarının tepkilerine yol açtı.

Süper Lig’de bir dönem Beşiktaş, Fenerbahçe ve Bursaspor’u çalıştıran Christoph Daum akciğer rahatsızlığı nedeniyle vefat etti.

70 yaşında hayata gözlerini yuman Alman çalıştırıcı için spor dünyasından pek çok taziye mesajı gelirken bir tanesi ortalığı karıştırdı.

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"ÜÇÜNCÜ ŞAMPİYONLUĞU GARİP BİR MAÇLA ELİNDEN ALINDI"

FB TV yayınına bağlanarak Daum hakkında konuşan Acun Ilıcalı’nın taziye mesajında “üçüncü şampiyonluğu garip bir maçla elinden alındı” demesi Galatasaraylı taraftarların tepkisini çekti.

“Söylenecek çok şey var ama bu kadar kısa sürede ancak duygularımı söyleyebilirim. Fenerbahçe'mize çok güzel şampiyonluklar yaşattı. Üçüncü şampiyonluğu garip bir maçla elinden alındı. Beşiktaş ve Fenerbahçe ile Türk futboluna güzel şeyler kazandırdı. Türkiye'ye ruhu ile gelen, bizden biri olan bir insanı kaybettik. Alman ve dünya futbolu için de önemi olan biri. Çok zor elde edilebilecek başarılar yakaladı. İnsan olarak kimseyi üzmeyen bir adamdı. En büyük rakipleriyle bile sarmaş dolaş olabilen, Fair-Play simgesi bir isimdi. Ülkemize gelmesi olay olmuştu, Türkiye'deki başarıları da olay oldu. 'Kazanmak için her yol mübah' demeyen, düzgün şekilde mücadele eden, ülkemizdeki herkesin iyi anacağı bir insan. Büyük bir kayıp, hepimizin sonunda tadacağı şeyi hocamız da tattı.. Onu kaybettik. Christoph Daum'u hep güzel anacağız”
ÖNE ÇIKAN VİDEO

GALATASARAY TARAFTARI AYAKLANDI

Ilıcalı’nın taziye mesajında algı yaptığını ifade eden sarı-kırmızılı taraftarlar yaptıkları yorumlarda ateş püskürdü.

NE OLMUŞTU?

2003-2004 ve 2004-2005 sezonlarında Daum yönetiminde şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe 2005-2006 sezonunun son maçında Denizlispor ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray’a kaptırmıştı.

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