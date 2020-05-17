  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Organik gübre desteği başvuru | Organik gübre desteği ne kadar?

Marius Sumudica: Federasyon ligi tekrar ertelerse kendimi 10. kattan atacağım

AÖL sınavları online mı olacak? AÖL 2020 ne zaman?

Fırat Erez kimdir? İslam'a hakaret eden Fırat Erez nereli, kaç yaşında, mesleği ne?

Zoom arka plan nasıl değiştirilir?
için kalan
Aktüel

DATÜB’den arşiv çalışması

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) tarafından başta İkinci Dünya Savaşı ve göç olmakla birlikte sürgün yerlerinde çekilmiş hatıra fotoğrafları ve hikayelerini içeren ‘Geçmişten Bugüne Ahıska Türkleri’ temalı bir arşiv çalışması başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 22:50:25 -
DATÜB’den arşiv çalışması

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) tarafından başta İkinci Dünya Savaşı ve göç olmakla birlikte sürgün yerlerinde çekilmiş hatıra fotoğrafları ve hikayelerini içeren ‘Geçmişten Bugüne Ahıska Türkleri’ temalı bir arşiv çalışması başlatıldı.


Konuyla ilgili DATÜB tarafından yapılan açıklamada, "Sizlerle, Ahıska Türklerinin geçmişteki hatıralarını buluşturmayı hedefliyoruz.Sürgün öncesi Ahıska’da çekilen, İkinci Dünya Savaşı’na katılan dedelerimizin fotoğrafları ve sürgün sonrası göç ettirilen yerlerdeki fotoğraflar DATÜB aracılığıyla Ahıska Gazetesi’nde yayınlanarak gelecek nesillere aktarılacaktır.Tüm başvurular e-posta aracılığıyla veya temsilciliklerimizin bulunduğu ülkelerde teslim alınacaktır. Fotoğraflarınızı ve hikayelerinizi [email protected] adresine gönderebilirsiniz.Göndereceğiniz fotoğrafların hikayeleri ile birlikte olmasına özen göstermenizi rica ederiz. Oluşturulan arşiv, Ahıska Gazetesi’nde yayınlandıktan sonra sosyal medya hesaplarımızdan da paylaşılacaktır" denildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı