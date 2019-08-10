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DATÜB Genel Başkanı Kassanov’dan bayram mesajı

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov Kurban Bayramı münasebetiyle bir kutlama mesajı yayınladı.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 15:44
DATÜB Genel Başkanı Kassanov’dan bayram mesajı

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov Kurban Bayramı münasebetiyle bir kutlama mesajı yayınladı.


Kassanov mesajında, Kurban ibadetinin paylaşmak ve dayanışma üzerine çok büyük anlamlar taşıdığını vurgulayarak, birlik ve beraberlik mesajı verdi.


Kassanov, "Halkımız ve İslâm âlemi olarak bir bayrama daha kavuşmanın sevinç ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bayram günleri, dargınlıkların son bulduğu, yardımlaşmanın, dayanışmanın birlik ve beraberliğimizin güçlendiği özel günlerdir. Bu özel günleri fırsat bilerek kardeşliğimizi kuvvetlendirip, dargınlıkları ve kırgınlıkları bir tarafa bırakarak, birlik, beraberlik ve huzur içerisinde yaşamaya gayret göstermeliyiz. Bayramlar birliğimizi ve kardeşliğimizi pekiştiren en önemli manevi vesilelerdir. Kurban bayramı dinimizde paylaşmaktır, kardeşliktir. Aynı zamanda bir gönül kazanma ve paylaşma seferberliğidir.Ahıska Türkleri olarak tarihin her döneminde büyük mücadeleler içinde olduk. Adeta yokluklar içinde son lokmamızı bile bir-birimizle hep paylaştık. Fedakarlığın simgesi olan Kurban ibadeti, insanlarımızı birbirine yaklaştıran, kaynaştıran anlamlı bir ibadettir. Bu bayram günlerinde hepimizedüşen görev tüm hanelere sevgimizi taşımaktır.


Kurban bayramının başka bir önemi de Hac’dır. Bugünlerde 50 Ahıska Türkü Hacı adayımız Kabe’de binlercemüslüman ile birlikte ellerini semaya kaldırarak insanlık için dua ediyorlar. Bizlerde onların yaptıkları dualara katılıyoruz. Bayramımız yeni bayramlar doğursun. Sevincimiz yeni sevinçlerin toprağı olsun. Huzurumuz nice huzursuzlukların çaresi, mutluluğumuz dünyanın dokuz ülkesinde yaşayan halkımızın huzuru olsun. Kardeşliğimiz daim olsun! Bayramınız mübarek olsun!


Bu duygu ve düşüncelerle, ülkemizin, milletimizin, gönül coğrafyamızın, yurtdışındaki millet varlığımızın ve İslâm âleminin mübarek Kurban Bayramlarını can-ı gönülden tebrik ediyor; bayramın ülkemize, milletimize, âlem-i İslâm’a ve 75 yıldır dünyanın değişik ülkelerinde yaşayan aziz halkımıza huzur, barış, sorunlarının çözülmesine mutlu bir hayatın başlangıcına,halkımız için yapacağımız çalışmalarda kolaylıklar getirmesine ve dünyanın değişik coğrafyalarında yaşayan mazlumların akan kan ve göz yaşının dinmesine vesile olmasını Yüce Rabbimden niyaz ediyorum."İfadelerine yer verdi.

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 15:44
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