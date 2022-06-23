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Yerel Datça'daki yangın söndürüldü
Yerel

Datça'daki yangın söndürüldü

Datça'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

Yeniakit Publisher
2022-06-23 08:36:00 -
Datça'daki yangın söndürüldü

Muğla'nın Datça ilçesinde bulunan İskele Mahallesi'nde otluk alanda yangın çıktı.

Henüz bilinmeyen nedenle otluk alanda çıkan yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Alev alan kuru otlar, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede çevreye yayıldı.

Çevrede oturan yüzlerce kişi, itfaiye ekipleri gelinceye kadar alevlerin üzerine toprak atarak yangına müdahalede bulundu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Datça İtfaiye Grup Amirliği ve Datça Orman İşletme Şefliğinden 3 arazöz, iki ilk müdahale aracı, 14 itfaiye eri ve orman işçisi ile yangına müdahale edildi.

DHA'nın aktardığına göre çok sayıda vatandaşın da destek olduğu çalışmalar sonucunda yangın, yaklaşık yarım saatte yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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