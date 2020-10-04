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Aktüel Datça'da mor patates hasadı
Aktüel

Datça'da mor patates hasadı

Yeniakit Publisher
2020-10-04 10:48:56 -
Datça'da mor patates hasadı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Datça ilçesinde, nisanda tarlalara ekimi yapılan mor patatesin hasadına başlandı.

İlçede az sayıda üretici tarafından yetiştirilen ve kilosu 20 ila 25 liradan satışa sunulan mor patatesin hasadı yapılıyor.

Çiftçilerden 70 aşındaki Hasan Harıpcı, AA muhabirine, bir arkadaşının tavsiyesiyle geçen yıl 30 kök patatesle başladığı üretimde, bu yıl kendi yetiştirdiği fidelerle 300 köke ulaştığını söyledi.

Mor patatesin oldukça faydalı bir sebze olduğunu ifade eden Harıpcı, mor patatesleri tanıtım için bazen ücretsiz verdiklerini aktardı.

Bu patates türünün oldukça lezzetli olduğunu belirten Harıpcı, "Bu yıl üç dönümlük arazime dikim yaptım. Her kökten yaklaşık 40-50 kilo ürün alıyoruz. Tamamen doğal yöntemler kullanıyoruz. İlaç ve gübre yok. Datça'nın iklimi sayesinde toprakta bir yıla yakın kalabiliyor." dedi.

Mor patatesin Datça bölgesinde çok bilinen bir ürün olmadığını anlatan Harıpcı, daha çok İstanbul ve Ankara gibi büyük kentlerden gelen tüketicilere satış yaptıklarını dile getirdi.

Çiftçilere mor patatese yönelmeleri tavsiyesinde bulunan Harıpcı, "Bu yıl 300 kök patatesten yaklaşık 15 ton ürün bekliyorum. Mor patates pasta ve börek gibi yiyeceklerin yapımında kullanılabiliyor. Bazı hastalıklara iyi geldiği biliniyor. Vitamin değer ve lif oranı çok yüksek, nişasta oranı çok düşük. Normal patatesten tadı da farklı." diye konuştu.

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