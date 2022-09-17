Datça’da Belediyeden kiralık işyeri

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre ihale ile ilgili şartname www.datca.bel.tr internet sitesinde veya mesai saatleri içerisinde belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğü’nde görülebilir. Ancak ihaleye katılmak isteyen iştirakçilerin İhale Şartnamesini 200,00 (ikiyüz) karşılığında temin etmek zorundadır. Şartnameyi satın almayan gerçek veya tüzel kişilikler ihaleye katılamazlar.

Geçici ve Ek Teminat makbuzu ve diğer belgeler, 04 Ekim 2022 Salı günü saat 16:30’ a kadar Emlak İstimlak Müdürlüğü’ne teslim edilmesi gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra yapılan başvurular ile telefaks ve elekronik posta üzerinden yapılan müracaatlarda kabul edilmeyecektir.

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