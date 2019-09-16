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Datça’da 99 göçmen yakalandı

Muğla’nın Datça ilçesinde lastik bot ile yasadışı yollardan kaçmaya çalışan 99 düzensiz göçmen yakalandı.

16 Eylül 2019 Pazartesi 11:40
Datça’da 99 göçmen yakalandı

Muğla’nın Datça ilçesinde lastik bot ile yasadışı yollardan kaçmaya çalışan 99 düzensiz göçmen yakalandı.


Bölgede devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Datça açıklarında lastik bot fark edildi. Ekiplerin lastik botta yaptığı incelemede, 3 Filistin, 49 Suriye, 1 Irak ve 1 Lübnan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.


Sabah saatlerinde ise yine Datça açıklarında Sahil Güvenlik botu tarafından tespit edilen lastik bot içinde 31 Suriye, 11 Filistin ve 3 ırak uyruklu toplam 45 düzensiz göçmen yakalandı.


Sahil Güvenlik ekipleri iki düzensiz göçmen olaylında toplam 99 kişiyi yakaladı. Yakalanan düzensiz göçmenler Datça Limanına, oradan işlemlerinin tamamlanmasının ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edilecekler.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 11:40
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