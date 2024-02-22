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Yerel Datça’da 51 düzensiz göçmen kurtarıldı
Yerel

Datça’da 51 düzensiz göçmen kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2024-02-22 23:32:00 -
Datça’da 51 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında iki ayrı düzensiz göçmen olayında lastik botlardaki motor arızası nedeniyle yapılan yardım çağrısı sonrası 51 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Datça ilçesi açıklarında gece ve sabah saatlerinde içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botlar motor arızası nedeniyle çık denizde sürüklenmeye başladı.

51 düzensiz göçmen kurtarıldı

Lastik botlardan yapılan yardım talebi sonrası bölgeye Sahil Güvenlik Botları gönderildi. Lastik botlar içerisindeki üçü çocuk toplam 51 düzensiz göçmen kurtarıldı.

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