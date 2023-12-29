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Yerel Datça’da 16 düzensiz göçmen kurtarıldı
Yerel

Datça’da 16 düzensiz göçmen kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2023-12-29 06:55:00 -
Datça’da 16 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında 16 düzensiz göçmen kurtarılırken, ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan 1 şahıs yakalandı.

Datça ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu, Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk karasularına geri itilen fiber karinalı lastik bot içerisindeki 16 düzensiz göçmen kurtarıldı. Aynı botta ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan 1 şahıs yakalandı.

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