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Datça polisine araç desteği

Datça Güvenlik Hizmetlerini Güçlendirme Derneği tarafından Temmuz ayında organize edilen yardım konseri ve hayırseverlerin katkılarıyla İlçe Emniyet Müdürlüğüne kazandırılan araç törenle teslim edildi.

30 Ağustos 2019 Cuma 14:25
Datça polisine araç desteği

Datça Güvenlik Hizmetlerini Güçlendirme Derneği tarafından Temmuz ayında organize edilen yardım konseri ve hayırseverlerin katkılarıyla İlçe Emniyet Müdürlüğüne kazandırılan araç törenle teslim edildi.


Törende konuşan İlçe Emniyet Müdürü Raşit Özkan, “ Bu gün burada ,1 Temmuzda yapılan İmerakonseri geliri ile vatandaşlarımızın yapmış olduğu katkılarla alınan hizmet aracımızın devir teslim töreni için bir aradayız. Aracın gerekli dış giydirmesi, kafesi, tepe lambası ve diğer işlemleriyapıldıktan sonra hizmete sunulmak üzereİlçe Emniyet binamıza getirildi. Bugün’de Datça Güvenlik Hizmetlerini GüçlendirmeDerneği tarafından düzenlenen törenle emniyetimize devri gerçekleşti.Katkı sağlayan, destek olanBaşta Kaymakamımız Mesut Çoban olmak üzere Datça halkına, dernek Başkanı Nizamettin Yanlı ’ya , Belediye Başkanı Gürsel Uçar’a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Aracımız hayırlı uğurlu olsun’’ dedi.



İlçe Kaymakam Mesut Çoban da, “Emniyetimizin ihtiyacı olan bir aracı derneğimiz aracılığıyla temin edilerek bu gündevir teslim törenini gerçekleştiriyoruz. Gayreti olan Emniyet Müdürümüzeve katkısı olan Datçalı hemşerilerimize, maddi manevi gönül desteğiyle katkı sunanherkese teşekkür ediyorum. Emniyet güçlerimize de kazasız belasız hizmetler sunmayı temenni ediyorum. Tekrar hem katılım hem katkılarınız için teşekkür ediyorum’’ dedi.



Datça Güvenlik Hizmetlerini Güçlendirme Derneği Başkanı Nizamettin Yanlı ise, “Yaklaşık 3 ay önce kurulan derneğimizin organize ettiği İmera konseri ile hayır sever vatandaşlarve Datça halkının katkılarıyla aldığımız aracın devir teslim töreni için buradayız. Katkı sağlayan, destek olan herkese teşekkür ediyoruz, hayırlı uğurlu olsun’’ dedi.


Devir teslim ve plaket törenine Kaymakam Mesut Çoban, Belediye Başkanı Gürsel Uçar, İlçe Emniyet Müdürü Raşit Özkan, Datça Güvenlik Hizmetlerini Güçlendirme Derneği Başkanı NizamettinYanlı ve hayırsever vatandaşlar katıldı.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 14:25
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