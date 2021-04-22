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Gündem Datça açıklarında deprem
Gündem

Datça açıklarında deprem

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem oldu.

Yeniakit Publisher
2021-04-22 04:48:00 -
Datça açıklarında deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre sarsıntı, saat 03.06'da ve 6,65 kilometre derinlik kaynaklı gerçekleşti.

Depremin merkez üssünün Datça'ya olan uzaklığı 33,56 kilometre olarak ölçüldü.

AFAD açıklama yaptı

AFAD yaptığı açıklamada, "Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 03.06'da meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." ifadelerini kullandı.

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