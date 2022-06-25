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Gündem Datça açıklarında 104 düzensiz göçmen kurtarıldı
Gündem

Datça açıklarında 104 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında açık denizde sürüklenen can salları içinde 104 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2022-06-25 07:36:00 -
Datça açıklarında 104 düzensiz göçmen kurtarıldı

Can salları içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi alan Sahil Güvenlik bölgeye kurtarma botu gönderdi. Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen can salları içindeki 104 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Can salları içinde Türkiye'yi yasa dışı yolardan terk etmeye çalışan 3 şahıs da yakalandı.

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