DASK’tan depremzedelere deva ödeme

Konuya ilişkin DASK’tan yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi: “Söz verdiğimiz gibi; 30 Nisan 2023 itibarıyla, tarafımıza ulaşan hasar dosyalarından, tespiti tamamlanan ve evrak eksiği bulunmayan tüm hasar dosyalarının ödemesi gerçekleştirilmiştir.

8 Mayıs 2023 tarihi itibarıyla ise, tarafımıza 519.851 adet hasar ihbarı ulaşmış ve tazminat ödeme tutarımız 24 milyar TL’ye yaklaşmıştır.

Bunun yanı sıra,

• ÇŞİDB tarafından hasarsız tespit edilen ya da hasar tespiti yapılamayan

• Hasar dosyasında eksik evrakı bulunan ve

• Tarafımıza yeni iletilen ve iletilmeye devam eden hasar ihbarları için çalışmalarımız devam etmektedir.

Bu kadar kısa sürede bu denli büyük bir başarının mimarı olan DASK ekibine, sigortalılarımızla ödemelerini buluşturan başta Vakıfbank olmak üzere tüm bankalarımıza ve siz değerli sigortalılarımıza teşekkür ederiz.

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Tazminat ödemelerimizin hızla gerçekleştirilmesi sürecimizde, hasar dosyasında eksik evrakı bulunan sigortalılarımız ile iletişime geçerek evraklarının tamamlanması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda, sigortalılarımızın web sitemiz ve e-devlet üzerinden eksik hasar evrakını bizlere ulaştırması büyük önem taşımaktadır.

Ödemelerin tahsil edilebilmesi için gerekli ödeme şifreleri sigortalılarımıza SMS ile gönderilmekle birlikte e-devlet üzerinden de bu şifreye erişilebileceğini tekrar bildirmek isteriz”