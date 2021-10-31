DASK’tan 1.1 milyar TL’lik hasar ödemesi

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bugün itibarıyla İzmir ve çevre illerden aldığımız toplam 30 bin hasar dosyasına 410 milyon TL hasar ödemesi yaptık. Bu tutar kurum tarihimizin tek bir depremde yaptığı en yüksek hasar ödemesidir. DASK’ın kuruluşundan bu yana sigortalılara yaptığı toplam hasar ödemesi ise 1.1 milyar TL’ye ulaşmış durumdadır. DASK’ın kuruluşundan bugüne geçen 21 yılda Türkiye genelinde Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi sayısı 10 milyonu aştı. Sigortalılık oranı yüzde 59’a yükseldi. Ancak bizim hedefimiz elbette yüzde 100 sigortalılık oranına ulaşmak.”