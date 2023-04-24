DASK’ın deprem bölgesindeki sigortalılara ödediği tazminat tutarı 21 milyar TL’yi aştı!
Doğal Afet Sigortaları Kurumu'nun (DASK) 24 Nisan tarihine kadar deprem bölgesindeki illerde, hak sahibi depremzedelere 21 milyar lirayı aşkın ödeme gerçekleştirildiğini uyurdu.
DASK’dan yapılan bilgilendirmede, “24 Nisan 2023 tarihi itibarıyla tarafımıza 483.516 adet hasar ihbarı ulaşmış, tazminat ödeme tutarımız ise 21 milyar TL'yi aşmıştır.
Toplamda hasar dosyalarımız içinde 36.356 adet işleme alınacak dosyamız kalmıştır.
*Eksik evraklı hasar dosyalarında, vatandaşlarımız eksik evrakları tamamlandığında bu dosyalar da işleme alınarak tazminat ödemeleri gerçekleştirilecektir” ifadelerine yer verildi.