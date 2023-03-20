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Ekonomi DASK’dan depremzedelere ödenen tazminat tutarı 4 milyar 520 milyon 467 bin 025 TL'ye ulaştı
Ekonomi

DASK’dan depremzedelere ödenen tazminat tutarı 4 milyar 520 milyon 467 bin 025 TL'ye ulaştı

Doğal Afet Sigortaları Kurumu'nun (DASK) yaptığı haftalık bilgilendirme ye göre, bugün itibarıyla kuruma ulaşan hasar ihbar sayısı 392.045 ve ödenen tazminat tutarı ise 4 milyar 520 milyon 467 bin 025 TL'ye ulaştı.

Yeniakit Publisher
2023-03-20 21:45:00 -
DASK’dan depremzedelere ödenen tazminat tutarı 4 milyar 520 milyon 467 bin 025 TL'ye ulaştı

DASK’dan yapılan açıklamada, “Tarafımıza gelen toplam 392.045 adet ihbarın yaklaşık yüzde 80’ini oluşturan hafif hasarlı ihbar dosyalarının ödemelerini hızla gerçekleştirebilmek amacıyla 13 Mart tarihi itibarıyla başlattığımız uygulama ile sigortalılarımızın başvurularını web sitemiz ve e-Devlet üzerinden almaya başladık. Bu uygulamayla, "hafif hasarlı" konutlara sahip sigortalıların ödemelerini 72 saatte gerçekleştiriyoruz” bilgisine yer verildi.

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