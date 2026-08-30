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Ekonomi DASK fonlarında yatırım kuralları değişti
Ekonomi

DASK fonlarında yatırım kuralları değişti

Yeniakit Publisher
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DASK fonlarında yatırım kuralları değişti

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (SEDDK), Doğal Afet Sigortaları Kurumunun (DASK) çalışma esaslarına ilişkin yönetmelik değişikliği Resmi Gazete’de yayınlandı.

Buna göre DASK fonunun yatırımında çeşitlendirme, likidite, düşük anapara kaybı riski ve yüksek getiri ilkeleri esas alınacak. Fonun, yıllık saklama payının iki katı ile önemli yükümlülüklerinin toplamını aşması halinde, aşan kısım için bir yıldan uzun vadeli portföy oluşturulabilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilgili varlık kiralama şirketlerinin ihraç ettiği borçlanma senetleri ve kira sertifikalarına yatırımlar fonun en az üçte biri olacak. Tek ihraççı sınırı ise yüzde 10 olarak uygulanacak. Mevcut yatırımlar yeni esaslara altı ay içinde uyarlanacak.

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