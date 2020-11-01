DASK deprem bölgesinde göreve başladı

Koordinatör Erdal Turgut, kurumun tüm yöneticilerinin afet bölgesinde olduğunu belirterek, “İzmir ve depremin hissedildiği çevre illere geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Enkaz altındakilerin bir an önce kurtarılmasını ve daha fazla can kaybı yaşanmamasını temenni ediyoruz” dedi. DASK’ın ilgili kamu kurumlarıyla koordinasyon halinde eksperlerini sahaya yönlendirdiğini ve hasar tespit çalışmalarını başlatmaya hazır olduğunu belirten Turgut, “Tüm imkânlarımızla vatandaşımızın yanındayız. Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi sahipleri, evleri hasar gördüyse ALO DASK 125 çağrı merkezi, www.dask.gov.tr internet sitesi ve e-devlet üzerinden hasar ihbarı yapabilirler” ifadelerini kullandı.



Bu arada; Ege Bölgesi genelinde Zorunlu Deprem Sigortalı konut oranı yüzde 54 düzeyinde. Bu konutların 635 bini İzmir’de bulunuyor.