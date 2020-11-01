  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi DASK deprem bölgesinde göreve başladı
Ekonomi

DASK deprem bölgesinde göreve başladı

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), depremin vurduğu İzmir’de önemli çalışmalar yürütüyor.

Yeniakit Publisher
2020-11-01 14:12:00 -
DASK deprem bölgesinde göreve başladı

Koordinatör Erdal Turgut, kurumun tüm yöneticilerinin afet bölgesinde olduğunu belirterek, “İzmir ve depremin hissedildiği çevre illere geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Enkaz altındakilerin bir an önce kurtarılmasını ve daha fazla can kaybı yaşanmamasını temenni ediyoruz” dedi. DASK’ın ilgili kamu kurumlarıyla koordinasyon halinde eksperlerini sahaya yönlendirdiğini ve hasar tespit çalışmalarını başlatmaya hazır olduğunu belirten Turgut, “Tüm imkânlarımızla vatandaşımızın yanındayız. Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi sahipleri, evleri hasar gördüyse ALO DASK 125 çağrı merkezi, www.dask.gov.tr internet sitesi ve e-devlet üzerinden hasar ihbarı yapabilirler” ifadelerini kullandı.

Bu arada; Ege Bölgesi genelinde Zorunlu Deprem Sigortalı konut oranı yüzde 54 düzeyinde. Bu konutların 635 bini İzmir’de bulunuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mehmet Çilingiroğlu müjdeyi duyurdu: Kemerleri bağlayın
Gündem

Mehmet Çilingiroğlu müjdeyi duyurdu: Kemerleri bağlayın

ABD'de yaşayan Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili müjdeli bir haber verdi.

Grip aşısı olan 85 kişi öldü! Türk Eczacılar Birliği neyin peşinde?
Sağlık

Grip aşısı olan 85 kişi öldü! Türk Eczacılar Birliği neyin peşinde? "10 milyon aşı alın" dayatması!

Güney Kore'de grip aşısıyla bağlantılı olduğu düşünülen ölümlerin sayısı 85'e yükseldi. Sağlık yetkilileri, ölümlerle aşılar arasında bir ba..
Yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın müteahhidi kaçtı
Gündem

Yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın müteahhidi kaçtı

Depremin ardından İzmir Bayraklı’da yıkılan Rıza Bey Apartmanı’nda arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Apartmanın müteahhidi Hasan Hüseyin Ö..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay