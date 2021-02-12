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Gündem Darwin’in çocukları Örtüye düşman, evrime hayranlar
Gündem

Darwin’in çocukları Örtüye düşman, evrime hayranlar

2008 yılında, başörtüsü, İHL’ler ve din dersleri aleyhine bildiri yayınlayan Boğaziçili akademisyenler Darwin hayranı çıktı. Boğaziçi’ndeki provokasyonda başı çeken Cem Say, Esra Mungan ve Ayşe Buğra Kavala’nın da aralarında bulunduğu 20 öğretim üyesinin, Bilim ve Teknik Dergisi’nin 2009 yılı Mart sayısında yayınlanan “Darwin 200 yaşında” başlıklı makalede yer alan ve Türklere hakaret içeren ifadelerin kullanılmamasından rahatsız olarak bir bildiri yayınladıkları öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-12 09:17:00 -
Darwin’in çocukları Örtüye düşman, evrime hayranlar

 Zekeriya Say  İstanbul 

Teröristleri kurtarmak için hazırlanan bildirilere imza atan, DHKP-C’lilere destek vermek için açlık grevine katılan, Gezi kalkışmasını organize eden ve son günlerde Boğaziçi Üniversitesi’ne yapılan rektör atamasını bahane ederek ülkeyi yangın yerine çevirmek isteyen 33 kişilik akademisyen grubunun yeni bir skandalı daha ortaya çıktı. Öğrencileri terörize etme gayreti sergileyen 33 kişilik Boğaziçili akademisyen grubunun ekseriyetinin 2009 yılında, Evrim Teorisi’nin sahibi ve Türk düşmanı Charles Darwin lehine bir bildiriye imza attıkları öğrenildi. 2008 yılında, başörtüsü aleyhine 5 maddelik skandal bir bildiriyi imzalayan ve imam hatiplerin kapatılması ile din derslerinin müfredattan kaldırılmasını talep eden sözde özgürlükçü akademisyenlerin, Bilim ve Teknik Dergisi’nin 2009 yılı Mart sayısından Darwin’in 200. doğum yılı için hazırlanan 15 sayfalık bölümünün çıkartılmasını eleştirdikleri belirlendi. Cem Say, Esra Mungan ve Ayşe Buğra Kavala’nın da aralarında bulunduğu Boğaziçili akademisyenlerin, TÜBİTAK’tan küstah bir talepte bulunarak,  Darwin için özel bir sayı çıkarmasını istedikleri öğrenildi.

Provokatörler darwin aşığı çıktı

Boğaziçi Üniversitesi’nde ‘Gezi’ benzeri bir kalkışmanın fitilini ateşlemek için cübbeleriyle eylem yapan ve marjinal sol örgütler ile LGBTİ’li sapkınları kışkırtan 33 kişilik akademisyen grubunun yeni bir rezaletini daha ifşa ediyoruz. Boğaziçi Üniversitesi’ndeki rektörlük seçimlerini ‘kitabına uydurarak’ yaptıklarını itiraf eden karanlık Oda TV yazarı Prof. Dr. Cem Say, Gezi eylemlerinin organizatörü Osman Kavala’nın karısı Ayşe Buğra Kavala ve PKK’ya destek veren ihanet bildirisine imza atan Esra Mungan’ın da aralarında olduğu Boğaziçili akademisyenler ihanete doymuyor. Sözde özgürlükçü akademisyenler, Bilim ve Teknik Dergisi’nin 2009 yılı Mart sayısında Darwin’in 200. doğum yılı için hazırlanan, “Darwin 200 yaşında” isimli makalenin kullanılmamasından rahatsız olup, bilimsel bir despotizm estirmiş.

Türklere “aşağı ırk” diye hakaret eden ırkçı Charles Darwin ile ilgili kısımların dergiden çıkarılmasını “sansür” olarak yorumlayan Boğaziçili akademisyenler, TÜBİTAK’a, Darwin için özel bir sayı çıkarması dayatmasında da bulunmuş. Skandal açıklamada, Boğaziçi’ndeki eylemleri kışkırtan 33 kişilik isimden 20’sinin imzası yer almış.

İşte o darwinistler

Dayatmaya imza atanlar arasında Boğaziçi’nin diğer gedikli imzacıları da yer alıyor. Öğrencilerin arkasına saklanarak akademiyi istismar eden diğer Darwin aşıkları ise şunlar:  A. Sumru Özsoy, Alp Eden, Aybek Korugan, Betül Tanbay, Bilge Ataca, Burçay Erus, Cem Ersoy, Deniz Albayrak Kaymak, Erol Köroğlu, Ersan Demiralp, Hale Saybaşılı, Lale Akarun, Mine Eder, Serra Müderrisoğlu, Zeynep Gambetti, Zeynep Kadirbeyoğlu, Zeynep Uysal.

Bilimin iflasını savunuyorlar!

Darwin’e destek bildirisinde kullanılan üslup da bugün Boğaziçi’nde kullandıkları üslubun aynısı. Alanında yetkin bilim adamların katkılarıyla hazırlanan bir dergide kendi görüşlerine yer verilmediği için ‘derin kaygıya kapıldıklarını’ belirten akademisyenler, dünyada hiçbir geçerliliği kalmayan ve bilimsel olarak çökertilen Evrim Teorisini ise ‘dünyanın en önemli kuramı’ olarak nitelendiriyor. Başörtüsüne tahammül edemeyen, imam hatiplerin kapatılmasını isteyen ve din derslerinin müfredattan kaldırılmasını talep eden sözde özgürlük havarisi akademisyenlerin, İslam düşmanı Darwin için imza toplamaları mezkûr öğretim üyeleri için “Darwin’in torunları” yorumlarına neden oldu.


Yeni Akit Gazetesi
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Yorumlar

Resat

Efendilerine yaranacaklarya. Bu gün insanların arasındaki belirleyici islamdir.
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BENGGÜ TENGRİYİN KÜÇÜDÜR. UZAYI BALBALA BENGÜTAŞA BOĞ. TÜRK ALFABESİNE BOĞ.

Evrim Yüce Yaratan'ın bir sanatıdır. AMA BUNLAR TERÖRİST O AYRI KONU. ALLAHU EKBER
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