Darüşşafaka’dan 2020 sınavı için erteleme duyurusu

Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nın 2020 yılı sınavı, koronavirüs salgını nedeniyle bir ay ertelendi. Yeni sınav tarihi 28 Haziran 2020 olarak açıklandı.

Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nın 2020 yılı giriş sınavı, dünyayla birlikte Türkiye’yi de etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi. Yılbaşında açıklanan takvimde 31 Mayıs’ta yapılacağı duyurulan sınavın yeni tarihi 28 Haziran 2020 olarak açıklandı. Türkiye çapında 10 bine yakın öğrencinin katılabildiği; babası veya annesi hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, başarılı çocuklara parasız, yatılı ve nitelikli eğitim fırsatı tanıyan Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nın 2020 yılı sınavı, bu kapsamda 28 Haziran 2020 Pazar günü saat 10.00’da Türkiye’nin 24 ilinde düzenlenecek.

Başvurular başladı

Sınava katılmak isteyen adayların başvuru evraklarının, Darüşşafaka Ortaokulu’na 22 Haziran 2020 Pazartesi gününe kadar elden veya posta yoluyla ulaştırılması gerekiyor. Sınavda başarılı olan öğrenciler, sağlık kurulu kontrolü ve mali durum araştırmasının ardından ortaokuldan üniversiteye kadar ücretsiz nitelikli eğitim alma hakkı elde edecek.

Hangi şehirlerde düzenlenecek?

Sınav; Adana, Ağrı, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Karabük, Kayseri, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van’da gerçekleştirilecek. Sınava Türkiye’nin her ilinden başvuru kabul edilecek. Bu 24 il dışından sınava katılacak öğrenciler ve velilerinin ulaşım masraflarını karşılayamaması ve bu bedeli Darüşşafaka’dan talep etmeleri durumunda, bu kişilerin en yakın sınav merkezine gelmek için yapacakları ulaşım masrafı da Darüşşafaka tarafından karşılanabilecek.

Bununla birlikte, tüm sınav merkezlerinde, Milli Eğitim Bakanlığı ve ilgili sağlık birimlerinin yönlendirmeleri doğrultusunda gerekli tüm tedbirler alınacak; sınav düzeni sosyal mesafe kuralına göre tasarlanacak.