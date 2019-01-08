Darüşşafaka Tekfen'in rakibi CSKA Moskova
- Yeşil-siyahlı basketbol takımı, THY Avrupa Ligi 17. hafta maçında yarın İstanbul'da Rus ekibiyle karşılaşacak08 Ocak 2019 Salı 10:05
İSTANBUL (AA) - Darüşşafaka Tekfen Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 17. hafta maçında yarın Rus ekibi CSKA Moskova'yı konuk edecek.
İstanbul'da Volkswagen Arena'da oynanacak karşılaşma saat 20.15'te başlayacak.
Avrupa Ligi'nde kötü bir sezon geçiren Darüşşafaka Doğuş, 2 galibiyet ve 14 mağlubiyetle son sırada yer alıyor.
Ligde oynadığı 16 maçın 12'sini kazanan, 4'ünde mağlup olan CSKA Moskova ise üçüncü sırada bulunuyor.
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